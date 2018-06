Una protesta se dio ayer en los exteriores del Gobierno Regional de Ucayali (GOREU), cuando unas 500 promotoras comunitarias del Programa No Escolarizado Educación Inicial (PRONOEI), reclamaron la falta del pago de sus haberes por dos meses. Elvita Espinoza Silva, directora de la Unidad de Gestión Local Educativa (UGEL) de Coronel Portillo, dijo a ÍMPETU que el impase del pago no se generó en la UGEL bajo su dirección, sino que el problema viene directamente desde el Ministerio de Educación (MINEDU), que aún no ha hecho la transferencia presupuestal para el mencionado pago. Para buscar una solución señaló que el GOREU está en constante coordinación con el MINEDU, por el momento dijo que se les dio a conocer que el presupuesto ya no está en dicho ministerio sino en Economía y Finanzas.

“Se está entregando los documentos para requerir el presupuesto para pagar, por eso el MINEDU nos envió una hoja de ruta, con esto se hará el seguimiento para ver en qué oficina del MEF en Lima está el presupuesto y cuándo nos darán la transferencia”, dijo. Indicó que dependiendo de la transferencia se informará a las promotoras, “se está haciendo todo lo posible para el pago, y se nos garantizó que se hará el depósito para pagarles todo lo que se les debe”, pero precisó que aún desconocen la fecha.

“Nos ponemos en lugar de las promotoras y estamos muy preocupados; les pedimos disculpas aunque el problema no se originó en nosotros, y les pedimos que confí en porque estamos haciendo el esfuerzo para pagarles lo más antes posible”, fi nalizó.