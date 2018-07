En la campaña electoral del 2014, una de las promesas del entonces candidato y hoy gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini Rupay fue luchar contra la creciente e imparable inseguridad ciudadana en la región Ucayali.

Entre sus propuestas estaba la construcción del Observatorio Regional del Servicio de Información de Seguridad Ciudadana en la Región Ucayali y la Comisaria en la Divisoria; pero ninguno de los dos se concretizó por problemas presupuestales. Al ser consultado sobre estos temas, Gambini respondió, “el observatorio regional lo tenemos listo, requerimos el presupuesto al Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio del Interior pero lamentablemente ninguno de ellos cuentan con recursos”.

Señaló que tienen la maqueta virtual del observatorio, pero el problema es que no hay financiamiento, sumado a que el presupuesto del Gobierno Regional de Ucayali (GOREU) cayó en un 80%, porque no se tiene el canon como años anteriores. En cuanto a la Comisaria de la divisoria dijo que una de las dificultades fue no tener terreno; pero el alcalde de la Divisoria ya entregó un terreno al GOREU y esta para ser entregado al Ministerio del Interior; “se está empezando a plantear la comisaria”.