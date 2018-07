En la región Ucayali, especialmente la ciudad de Pucallpa la mayoría de siniestros de tránsito son causados por la imprudencia de los conductores y peatones, quienes no respetan las normas de tránsito; en menor ocurrencia están los accidentes de tránsito. Buscando revertir esta situación y promover la cultura de seguridad vial en la población, el Consejo Regional de Seguridad Vial de Ucayali (CRSV-U) inició una jornada de capacitación en los colegios de los distritos de Callería, Yarinacocha y Manantay.

El día de ayer, se educó en seguridad vial a los estudiantes del cuarto y quinto de secundaria del colegio Alfredo Vargas Guerra, haciéndose un énfasis a respetar las normas y señales de tránsito. Se dio a conocer la diferencia entre un accidente y una imprudencia de tránsito: los accidentes de tránsito son hechos fortuitos que no se puede prever, mientras las imprudencias se dan por no respetar las normas de tránsito, que ocurre en su mayoría. Entre las imprudencias comunes están: manejar a excesiva velocidad, manejar en estado de ebriedad, pasarse la luz roja, no usar casco de seguridad (motociclistas) no respetar las señales de tránsito.

Situaciones por la cual las calles se han teñido de sangre. Eusebio Escriba, director de Circulación Terrestre de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ucayali, indicó que promover la educación y la seguridad vial en los estudiantes es de vital importancia. Ya que la seguridad es el instrumento que permite evitar accidentes de tránsito, y la meta es hacer que los estudiantes tengan valores de seguridad vial y conozcan las normas de tránsito. Añadió que también se viene capacitando a los conductores y población en general.