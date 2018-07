Nueve de las doce listas de organizaciones políticas que postulan al gobierno local de la provincia de Padre Abad han sido declaradas inadmisibles por el Jurado Electoral Especial de Coronel Portillo (JEE -CP). La autoridad electoral les ha otorgado la posibilidad de subsanación en el plazo de 48 horas a partir de la notificación.

Las subsanaciones serán reingresadas para ser recalificadas nuevamente para su admisión o improcedencia, ha detallado Tullio Bermeo Turchi, presidente del JEECP. Las agrupaciones que están inadmisibles son: Alianza para el Progreso (Tony Tang Gonzales); Todos Somos Ucayali (Román Tenazoa Secas); Todos por el Perú (Jhon Márquez Torres); Integrando Ucayali (Benjamín Franklin Caballero Vicente); Ucayali Región con Futuro (Edmundo Lastra León); Frepap (César Milton Barrueta Ponce); Democracia Directa ( Bilsan Salazar Uzurriaga); y Juntos por el Perú (Bolívar Díaz Luis Enrique).

En tanto, dos organizaciones políticas aun están en proceso de califi cación de solicitud de inscripción de lista y fórmula. Estas son Partido Popular Cristiano (Alfredo Zamora Nolly); Fuerza Popular (José Luis Maguiña Paredes); y solo una lista ha sido declarada improcedente y se trata de Perú Libertario (Shila Karol Ysuiza Cumapa) sin embargo, ha presentado recurso de apelación. Con esta gráfi ca se observa que en la provincia Padre Abad ocurren los mismos errores vistos en las listas a la gobernación regional y a la municipalidad provincial de Coronel Portillo, toda vez que la mayoría de listas han sido declaradas inadmisibles por defectos formales, por ejemplo por no adjuntar documentos; no haber acreditado los dos años de domicilio, incluso por no haber presentado las licencias que se exige cuando se es servidor público; entre otros exigidos por ley, demostrando que las organizaciones políticas han tenido mucha improvisación en estas elecciones regionales y municipales 2018.