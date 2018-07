Ante el incremento de demandas en los juzgados por pensión de alimentos, el Poder Judicial ha iniciado la campaña Cumple con tus hijos, con la finalidad de que los demandados hagan efectiva su obligación.

El Poder Judicial ha implementado el Registro de Deudores Morosos (REDAM) donde los afectados podrán inscribir al deudor a fin de que el juez ordene la retención o embargo de sus ingresos.

De esta manera los padres que no cumplan con su obligación de pasar alimentos a sus hijos, quedaran registrados en el REDAM, con sus datos completos y fotografía, a fin de ser plenamente identificados.

Cabe señalar que este servicio es totalmente gratuito. Con este sistema el juez podrá disponer el embargo de sus bienes o retención de sus cuentas de los deudores alimentarios.

Además la cuenta quedará registrada en la central de riesgo, impidiendo al deudor alimentario realizar transacciones bancarias. Para inscribir en el registro, la parte afectada por el incumplimiento de la pensión de alimentos debe presentar la solicitud de declaración de deudor alimentario moroso en el juzgado donde se realiza o se realizó el proceso judicial.

Podrán ser inscritos las personas que adeuden tres cuotas sucesivas o no, de sus obligaciones alimentarias y aquellas que no cumplan con pagar pensiones devengadas durante el proceso judicial de alimentos, si no las cancelan en un periodo de tres meses. Cabe señalar que la solicitud de inscripción debe adjuntar copias de DNI y la sentencia que establece la pensión de alimentos. En Ucayali las demandas por pensión de alimentos es común, esta medida será beneficiosa para el cumplimiento de los obligados.