“En este momento estoy en un viaje a la ciudad de Lima para ser premiado por la Asociación Nacional de Alcaldes para el día 18, debo estar viajando pasado mañana; hemos salido aprovechando la avioneta toda vez de que los vuelos cívicos se vienen postergando por tres fechas y no sabemos cuándo se va a reanudar; “Entonces aprovechando mi tránsito que es por Pucallpa estoy visitando al movimiento”, refirió.

Al ser consultado nuevamente sobre su situación laboral, respondió que está en comisión de servicios, “estoy en comisión de servicios”, al ser consultado si esto no le podría afectar al futuro, por no estar éticamente permitido en funciones, dijo: “No existe ley que te prohíba, nadie está prohibido hacer lo que la ley no prohíbe; entonces cual es el impedimento legal de que yo como militante, como ciudadano no esté aquí; ¿O estoy haciendo proselitismo?”, finalizó.