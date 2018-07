Las ocho listas de las organizaciones políticas que presentaron solicitudes de calificación para ser inscritos en el Jurado Electoral Especial de Coronel Portillo con miras a las elecciones regionales y municipales 2018, en su totalidad han sido declaradas inadmisibles por parte de este órgano competente.

La lista y formula de Ucayali región con Futuro, liderada por Alberto Pastrana Mogrovejo fue declarada inadmisible por documentación concerniente a democracia directa, licencia sin goce haber, y por no acreditar 2 años de domicilio. En similar situación esta Alianza para el Progreso con Riberton Sánchez Rengifo, declarado inadmisible por democracia interna.

En tanto, Restauración Nacional, Donato Flavio Fernández Andahua; Todos Somos Ucayali, Edie Pisco Cárdenas; Todos por el Perú, William Navarrete Bocanegra; fueron declaradas inadmisibles por democracia interna, no está plan de gobierno en la web, no acredita dos años de domicilio, licencia sin goce de haber, declaración jurada de no tener deuda. En similar condición se ubican la agrupación política Fuerza Popular, Luis Enrique Castillo Franco; Integrando Ucayali, Dionicio Reyes Pérez y Acción Popular, David Michael Melgar Manrique