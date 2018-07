En este proceso de calificación, admisiones, tachas, improcedencia, revisión, y otros procedimientos administrativos, se ha encontrado la falta de presentación básica de datos de los candidatos, muy a pesar que las organizaciones participantes reportan intervención activa en varios procesos electorales pasados; evidenciando que aún falta organización, más aun cuando las hojas de vida son documentos públicos, comentó en la entrevista.

TACHAS Y NULIDADES El Jurado Electoral Especial de Coronel Portillo ha recabado dos nulidades que ya fueron resueltas, el caso de la presentación de tachas existe un plazo determinado para correr este pedido ciudadano, en primer lugar que es al candidato, vale decir a la organización política, teniendo un plazo de 60 días para resolver el tema.

“No se está vulnerando ninguna posibilidad de derecho, porque se tiene que pronunciarse 60 días antes de las elecciones, a la fecha se está dentro de los plazos de ley; entre ellas figuran seis tachas, una contra Francisco Antonio Pezo Torres de Alianza para el Progreso; de Acción Popular, Luis Valdez Villacorta, Luis Angles Paredes, Marco Pérez Saldaña; También el candidato de Integrando Ucayali, Edwin Díaz Paredes; sobre estas se viene trabajando actualmente, dado que recién este martes se terminó con la califi cación de listas a gobiernos locales distritales, remarcó.

En el caso de Pezo Torres, se espera que en la presente semana se emita el pronunciamiento; esta tiene dos aspectos fundamentales, uno concerniente a problemas judiciales que tiene el candidato, y lo otro concerniente a su hoja de vida con relación a la información de sus estudios cursados; donde habría presentado diversos documentos en los años de su carrera política. Bermeo Turchi cita que no se considera impedido, pero por cuestión ética se abstiene, para que los dos miembros del colegiado decida si continua conociendo el caso o no, de no hacerlo procede a llamarse al suplente para que configure el pleno completo y se proceda al pronunciamiento.

Si fuera que participe se adoptará la decisión conforme a ley, desde el punto de vista jurisdiccional. Es un tema que debió haberse resuelto inmediatamente por los dos miembros del pleno para no generar incertidumbre dentro de un proceso electoral”.

Sobre Luis Valdez dijo que esta tiene características especiales, a través del Jurado Electoral Especial se cumplirá la Ley como corresponde y se aplicará la misma a quien corresponda, sin hacer distingo porque la ley es igual para todos. Este caso es complejo desde el punto de vista político, pero que no compete al órgano electoral porque este emite un pronunciamiento de orden legal, sostuvo.