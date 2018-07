Nuestro medio de comunicación llevó ayuda para el niño de diez años proveniente del distrito de Tournavista, que padece fiebre amarrilla, dengue y tifoidea. Sin embargo, aún necesita de más ayuda para continuar con su tratamiento médico.

A través de nuestro director nos hicimos presente con dinero en efectivo para sus gastos médicos y una bolsa con artículos de primera necesidad. No obstante, los médicos ordenaron su traslado a la ciudad de Lima para descartar un posible tumor en el cerebro.

Lleva internado dos semanas en el área de Pediatría del Hospital Amazónico y su salud no ha mejorado. Su madre, Luz Noemí Saboya Gonzales de 45 años, tiene a otro bebé de tres meses y no tiene de donde costear la leche, pañales y alimentación, porque no tiene familia y sobrevive con la comida del hospital.

En cuanto a los antibióticos que tiene que comprar pide colaboración a los visitantes, pero a veces tampoco le quieren ayudar, por lo que pide a los que están leyendo que colaboren con la recuperación de su pequeño. Para mayor información pueden comunicarse al 913497007.