Se difunde que este domingo 12 a las 3:00 se dará la clausura de la Expo amazónica 2018 en la maloca principal, con la presentación de la banda de música Los Negritos de Huánuco, grupo de danza Los Tirol de Codo del Pozuzo y la danza de la comunidad nativa del Naranjal Tournavista, ¿pero porqué ellos? cuando podemos revalorar nuestras danzas originarias. Rixer Grandez Tananta, director de la Dirección Regional Desconcertada de Cultura de Ucayali, comentó que en realidad somos una sociedad cosmopolita, intercultural y con costumbres mixtas, pero si quisiéramos revalorar netamente nuestras raíces, sería mejor presentar las danzas indígenas ya que tenemos muchas y así las afi anzaremos. Como somos pluricultural y hasta podríamos decir que presentar danzas de diferentes partes del Perú hasta se convierte en una necesidad de nuestra región, lo cual tiene una diferencia muy grande entre las otras regiones, organizadoras de la ExpoAmazónica, ya que nuestra población es migrante de diferentes partes del Perú.

“No existe un solo hogar en donde no se encuentre un yerno o una nuera de otra parte del país, todos tenemos un familiar directo o político que no es de Ucayali, ni nuestros propios padres o abuelos son netos ucayalinos, |quiero decir que la población mestiza y muchas veces provenimos de padres loretanos o Sanmartinenses”, manifestó. Por eso al principio fastidia que si quisiéramos revalorar nuestras danzas originarias seria las danzas indígenas de alguna de nuestras 15 culturas originarias, que ahora con la migración ya se está reconociendo dos más; Quechua y Aymara, por la gran cantidad migrantes en la provincia de Padre Abad y Atalaya; lo cual no sucede en Loreto por ejemplo.

En el 2014 se reconoció a dos asentamientos quechua en territorio Ucayalino. Más bien como la muestra de nuestra interculturalidad y diversidad demográfi ca somos la metrópolis que de aquí a pocos años será tan diversamente demográfi ca que Lima, el departamento que podría ser un pedazo de cada departamento del Perú.