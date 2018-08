Hace algunos días publicamos el caso de una pareja de ancianos que vive en extrema pobreza y para ganarse el pan de cada día salen a las calles a pedir limosna, como en el mercado minorista.

No tienen DNI por lo que no pueden inscribirse en el programa Pensión 65. En la oficina de Pensión 65 de Ucayali enterados del caso de la pareja, Marcelino Pacaya Murayari de 66 años y Roxana Tamani Ahuanari de 62, los ubicaron en su precaria vivienda de la Mz. F Lt. 21 del asentamiento humano Las Melinas en Manantay, para ayudarlos a tramitar y ser beneficiarios del programa.

Desde la oficina de Pensión 65 nos informaron que Marcelino Pacaya efectivamente no tiene DNI, pero ya gestionaron ante el RENIEC para que obtenga su documento y con eso pueda serfocalizado por la Municipalidad de Manantay, en donde también harán seguimiento para que él pueda cobrar lo antes posible. En caso de su pareja Roxana, lamentablemente no puede cobrar porque le falta tres años más para ser beneficiaria.

Pero que don Marcelino cobre los ayudará con su canasta familiar, quienes tienen hijos, pero prácticamente es como si no lo tuvieran ya que viven solos y cuando se enferman tienen que pasar penurias, porque no pueden salir a las calles a pedir limosna. Roxana Tamani Ahuanari, desde hace diez años está discapacitada debido al derrame que sufrió, no habla ni puede caminar, pero es su pareja de toda la vida quien vela por ella y no la abandona. Si tiene a bien brindarles ayuda, pueden comunicarse al 944850786