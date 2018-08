Los vecinos del asentamiento humano Las Palmas en el distrito de Yarinacocha, arrojan basura y desmonte en la calle, perjudicando a todo el vecindario, a pesar de las quejas, las autoridades hasta ahora no toman cartas en el asunto. Los vecinos ya informaron a la Municipalidad de Yarinacocha, pero al parecer ignoran el hecho, pues la basura y el desmonte que dejan los vecinos atenta contra el ornato, el medio ambiente y la salud de todo el vecindario.

“Espero que con esta denuncia la zona permanezca limpia y en orden, cómo quiere continuar Rony del Águila si algo tan simple no puede solucionar, hoy (ayer) vinieron a recoger la basura del puente, sin embargo, mañana continuará el basural, cuando la solución es colocar un acopio si es que no pasa todos los días el caro recolector”, manifestó un vecino Bolsas y costales de basura se han apoderado de la calle Las Palmas, a la altura del puente, uno de los problemas más graves de los vecinos, lo cual genera un foco infeccioso para todos los habitantes del lugar, porque el carro recolector de basura no pasa continuamente.

Sin duda, esta es responsabilidad tanto de la Municipalidad como de los malos vecinos que no arrojan la basura a la hora adecuada, considerando que la limpieza pública es tarea de todos.