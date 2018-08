El empresario y político Luis ‘Lucho’ Valdez Villacorta anunció que mañana sábado llevará a cabo un mitin en el Reloj Público desde las 7:00 de la noche luego que fi nalmente quedara confirmado como el candidato de Acción Popular a la alcaldía de Coronel Portillo. “Va a ser un mitin porque hasta el momento las tachas han salido a favor y lo de Lima no hay nada porque no han mandado nada acá, el último día que podían haber mandado fue ayer (miércoles) y no han mandado nada” señaló Valdez.

Declaró que la Plaza de Reloj es emblemática para su gestión ya que, Valdez afirma, gastó la cuarta parte que lo que se gastó en el bulevar del jirón Tacna en su remodelación total con 4 relojes importados de Europa. Se le preguntó si conocía el porqué de todo lo que Acción Popular hizo en Lima con la evidente intención de sacarlo de carrera.

Respondió “La corrupción tiene brazos largos y llega hasta Lima, si yo llego es cero corrupción. Los que están ganando mucha plata ahora tendrán que irse de Pucallpa o vivirán ya de sus rentas porque conmigo no van a tener opción”.