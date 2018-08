Victoria Garay (22) es una joven empresaria que gerencia el hotel Green Paradise en Tingo María y que llegó a Pucallpa junto a una agencia de viajes para difundir su empresa durante la ExpoAmazónica 2018; pero, su visita se vio truncada por un penoso incidente que pudo tomar un peor destino.

Victoria declaró “Fui a PRODUCE a hacer unas preguntas sobre un proyecto y cuando regresé al stand tomé un poco de agua, se me mojaron las manos, me agarré de uno de los muros que sujetaba el stand y de uno de los fierros que sujetan las carpas gigantes al interior de pabellón de Ucayali y me pasó corriente tres o cuatro segundos.

Me sentí súper mal. Cuando se fue la energía en una sección me arrojó”. Cuenta Victoria que se sintió muy mal tras el accidente. Recordó “Yo me puse a llorar y nadie me ayudaba”. Pasa-