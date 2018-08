Indica la jefa de la Oficina Descentralizada de Coronel Portillo, que una primera acción emprendida para los comicios del 7 de octubre fue convocar a los coordinadores distritales y de centros poblados para llegar a las zonas comprendidas dentro de la circunscripción de este órgano electoral; con espacios de 8 a 10 horas por vía fluvial y sorteando dificultades.

En estos momentos se está definiendo con el área de Operaciones las rutas para el despliegue del material electoral vía terrestre, fluvial y aérea; primigenias y alternas. Este órgano descentralizado de la ONPE y lo irán informando para que los resultados del proceso sea transparente.

Desde la institución que represento en el presente proceso se busca fortalecer la conciencia política para elegir a las autoridades con propuestas, porque en las manos de los ciudadanos está el destino del país; a quien elijamos nos van a representar. Siendo esto una responsabilidad compartida entre ciudadanos y elegidos, dijo.

Para ello indica que la educación debe empezar desde el hogar, continuar en las escuelas, colegios y en el ámbito universitario con mayor razón, conociéndose en primer término los tres momentos de una elección, como la instalación, sufragio y escrutinio.

“Lográndose esto, en un futuro no habrán ciudadanos ausentes para ejercer el rol de miembros de mesa, o que no asistan a capacitaciones o en muchos casos lo hagan para no pagar una multa; lo importante es recoger la voluntad popular de la población, desterrándose la falta de civismo. Toda vez que un país que no lee y no se informa probablemente es un país que vive engañado y los resultados se refl ejan en el tiempo”, acotó