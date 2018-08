El pasado 8 de agosto la Segunda Sala Penal de Apelaciones confirmó la sentencia condenatoria contra Rony del Águila Castro. Inmediatamente después la regidora Mercy Muñoz Agustín, acudió a la fiscalía a solicitar intervención en la Municipalidad de Yarinacocha.

Aquella tarde la regidora no fue atendida, el personal le solicitó la copia de la sentencia para interponer la denuncia correspondiente, como no contaba ya que ese mismo día se había realizado la audiencia, no contaba. Por lo que tuvo que regresar.

Han pasado varios días, y ante la segunda solicitud de los regidores que presentaron ante la Oficina de Control Regional, esta institución ayer por la tarde actuó de inmediato e intervino la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

El mismo accionar continúan esperando los regidores, por parte del Ministerio Público, específicamente de la Fiscalía de Prevención del Delito y la Fiscalía Anticorrupción, quienes hasta el momento no se han pronunciado, y se mantienen en silencio.

Los regidores solicitan la intervención de la fiscalía, porque presumen que el alcalde Rony del Águila Castro se negaría a dejar el cargo, y estaría despachando de forma irregular.