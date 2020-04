¿Qué opina sobre las clases virtuales que ofrece el Ministerio de Educación?

LA VOZ DE LA CALLE

POR: CLAUDIA ROJAS

El pasado 6 de abril se iniciaron las clases virtuales, estrategia lanzada por el Ministerio de Educación (MINEDU), que están siendo dadas por medios de comunicación como el internet, TV y radio, para los estudiantes de inicial, primaria y secundaria del Perú. Fuimos en busca de las opiniones de los padres de familia y docentes de distintos lugares de nuestra ciudad.

El gobierno hizo bien

Walter Ponce Rojas (40)

Chofer

Mi hija tiene 9 años y está en cuarto año de primaria. Ella está siguiendo las clases virtuales por medio de celular con internet y también por TV. Los profesores se han comunicado conmigo para dejarle tareas y nosotros como padres le estamos ayudando. Pienso que es un avance frente al mal que pasamos por el coronavirus, para que los hijos sigan aprendiendo en esta cuarentena porque no pueden retrasarse en sus clases. El gobierno si hizo bien para que los estudiantes puedan continuar aprendiendo con estas clases.

No cuento con internet

Solange Concha Boñez (24)

Ama de casa

Mi niño no está aprendiendo, solo veo que lo distraen con los dibujos. Mi menor hijo tiene 4 años, solo sigue las clases por TV en el canal de TV Perú ya que no tenemos computadora o internet para seguir las clases virtuales. De acuerdo a la edad de mi hijo deberían dar algo más educativo para que lo puedan estimular a aprender. Su jardín no se ha comunicado conmigo para poder monitorear como va su aprendizaje, además su maestra no le es posible conversar conmigo porque es contratada y recién están programando sus clases.

Debe continuar siempre

Magíster Juan Tafur Pérez (56)

Decano del Colegio de Profesores del Perú, filial Ucayali

Esta estrategia “Aprendo en casa” ha venido a descubrir 4 tipos de familia que existen actualmente con relación a las tecnologías que se están usando. Familias que tienen todos los medios de comunicación, otras que tienen TV, otras tienen solo radio y otras no tienen el alcance de la tecnología. Genera una cierta preocupación en el maestro y en los padres, porque muchos estudiantes no tienen las posibilidades de tener acceso a las clases de larga distancia. Por eso me encantaría que se haga un programa de capacitación al magisterio en el manejo de la tecnología y que este programa sea una continuidad después de la cuarentena.

No pierden las ganas de aprender

Winder Bezenber (43)

Trabajador independiente

No es tan verídico como lo informan en las noticias, ya que no todos contamos con las posibilidades para tener acceso a las clases virtuales. En caso de mis hijos de tercer grado de primaria y primer año de secundaria, ellos estudian en Contamana y apenas tenemos la posibilidad de ver las clases en el canal Tv Perú, aunque nuestra señal no sea nítida. Por ello los profesores de mis niños no le están haciendo seguimiento. No siento que están aprendiendo como se debe, pero trato de que ellos aprendan durante esta cuarentena y no pierdan sus ganas por estudiar.

Trato de que mis niños aprendan

Olga Rosa Ávila (40)

Docente de primaria

Soy docente y estoy al tanto de la estrategia de “Aprendo en casa”, en mi caso mis hijos están llevando sus clases virtuales a través de canal Tv Perú y la radio. Yo siento que mis niños si están aprendiendo, aunque se necesita mejorar mucho en los cursos de matemáticas, ya que se necesita la enseñanza presencial de los docentes. Nosotros como profesores estamos monitoreando a los estudiantes, aunque algunos colegas no tienen los medios. De los problemas concretos se aprenden más, es una ayuda, pero en si no me parece una enseñanza significativa. Espero que poco a poco este sistema vaya mejorando.

Le ayudamos con el internet

Vanessa Tuanama (27)

Ama de casa

Mi niña de 3 años está recibiendo sus clases por la televisión y también por celular le ayudamos, la verdad es que no siento que aprenda porque solo le cuentan cuentos. Sus maestros de inicial aún no se han comunicado conmigo, pero con el internet le estamos ayudando con su aprendizaje. Sin embargo, mi hermana menor que tiene 12 años y está en quinto grado de primaria sí está aprendiendo porque está siendo monitoreada por su profesora que se ha puesto en comunicación con mi mamá y les han entregado sus libros. El lado positivo es que el gobierno no descuide a los niños de todo el Perú.

