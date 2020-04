Inició restricción de atención en comercios

ATENCIÓN ES DE 4 AM HASTA EL MEDIODÍA

En cumplimiento de la ordenanza municipal n° 013-2020-MPCP la comuna portillana dio inicio a la restricción del horario de atención en establecimientos comerciales de todo el ámbito provincial, tal y como dio cuenta Rafael Paredes Delgado, gerente de Servicios Públicos y Gestión Ambiental.

Como parte de este trabajo, el personal de control y fiscalización municipal también desarrolló una jornada de sensibilización en los exteriores de los establecimientos situados en inmediaciones de Alfonso Ugarte, en inmediaciones del estadio Aliardo Soria Pérez.

Similar labor tuvo lugar en los centros de abastos números 1, 2, 3, 4 y 5. En estos sectores, el tránsito vehicular fue sujeto a restricciones. Además, el uso de mascarillas, guantes y conservar la distancia entre personas fueron requisitos indispensables para el ingreso.

En ese sentido, el horario de atención para los mercados de abasto será de lunes a sábado de 4 am hasta el mediodía. Para las panaderías: de lunes a sábado de 4:00 am hasta las 10:00 am. Para comercios de alimentos y productos de primera necesidad en general: de lunes a sábado de 7:00 am hasta las 12 del día. Para grifos: de lunes a sábado de 4:00 am hasta las 12:00 mediodía. En todos ellos, los domingos y feriados no hay atención.

La ordenanza en mención, declara como zona rígida permanente para el comercio ambulatorio e informal todo el distrito de Callería, y en especial en las principales vías urbanas tales como Bellavista, Alfonso Ugarte, Libertad, Maya de Brito, Serafín Filomeno y Fitzcarrald.

También pasaje Atalaya, Comandante Barrera, Independencia, Teniente Clavero, Teniente Luis García, 7 de Junio, Sucre, Ucayali, Pedro Paiva, Colonización, Túpac Amaru y Universitaria e inmediaciones del Mercado Minorista y el Mercado Mayorista de Pucallpa.

El incumplimiento de estas disposiciones estará sujeto a sanciones económicas que van desde el 12,5 % hasta el 100 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), equivalente a S/ 4200 (cuatro mil doscientos y 00/100 soles), detalló el titular de la Gerencia de Servicios Públicos.