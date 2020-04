Martha Leveau, madre del primer paciente COVID-19 diagnosticado en el hospital amazónico, pide no se sancione al médico que atendió a su hijo

CORONAVIRUS EN UCAYALI:

Mucho se ha dicho, de que uno de los principales hospitales en Pucallpa no tiene una zona aislada para infectados de coronavirus, tanto que la aparición del primer paciente en el Hospital Amazónico de Yarinacocha cerrase el área de Emergencias, siendo luego aislados ocho miembros del personal médico, entre enfermeros y técnicos que atendían en la mencionada área.

“Cuando confirmaron que había dado positivo en la prueba rápida de COVID-19, no teníamos dónde ponerlo”, señaló el médico del Hospital Amazónico de Yarinacocha (HAY) que atendió al paciente. El médico recuerda así el desesperante episodio que se vivió el pasado sábado cuatro de abril en el conocido y concurrido nosocomio. Sin embargo, recuerda también que era su deber atender al paciente que llegó, y que en ese momento no tenían conocimiento que se trataba del paciente cero.

Diario Ímpetu conversó con Martha Leveau vda de Chávez, madre del primer paciente de COVID-19 en el HAY que debió ser trasladado porque no tenían dónde ni cómo atenderlo. Ella asegura que en ese momento no existía un espacio aislado para el tratamiento de infectados de coronavirus, no había equipos de protección, tampoco una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con ventiladores mecánicos, por lo que su hijo tuvo que ser trasladado a la Red Asistencial de Salud de Ucayali.

Ese era el panorama cuando, la noche del sábado 4 de abril, llegó el paciente con dificultad para respirar, neumonía e insuficiencia cardíaca. Le faltaba el aire y tenía 40 grados de fiebre cuenta uno de los médicos que lo atendió. Martha Leveau, madre del paciente narró que desde fines de marzo se sentía mal y tenía tos seca.

La madre del paciente agradece al médico que atendió a su hijo, y pide de manera enérgica que no sea sancionado “Me enteré que están queriendo sancionar al médico que atendió a mi hijo porque permitió el ingreso al área de emergencia; la sanción sería separarlo del cargo en el hospital. Pido por favor que sean justos y lo mantengan en su cargo ya que él salvó la vida de mi hijo, nadie lo quería atender”.

Inicialmente fue atendido en una clínica local a la que llegó, personal de la clínica reportaron a la Dirección Regional de Salud (Diresa) para que le hicieran la prueba rápida de COVID-19. Sin embargo lo mandaron a su casa y nunca le hicieron el descarte, pero al notarse la gravedad de su salud terminó acudiendo al Hospital Amazónico de Yarinacocha.

“Una enfermera hizo un escándalo diciendo que por qué dejaron entrar a ese paciente infectado con el coronavirus, llamaron a Diresa y varias horas después la prueba rápida dio positivo. En ese instante cerraron Emergencias”, nos comenta la señora Martha. Lo que vino después fueron horas de tensión porque el paciente había ingresado por Emergencias.

Con la prueba confirmada, el médico se comunicó con el personal asignado al COVID-19. Estos le dijeron que no había dónde ponerlo y que solo hacían triaje (una evaluación), pero al paciente ya lo tenían ahí y a su lado había otras personas que entraban y salían. A la 1:30 a.m. del domingo se decide cerrar, no podían mandarlo a su casa.

El paciente fue trasladado a EsSalud porque en ese entonces no estaban preparados para atender a pacientes de coronavirus. Ayer miércoles, en el día once, luego de haber superado días críticos el paciente ha sido dado de alta, con mucho cuidado ha sido trasladado a su domicilio en el que será monitoreado y deberá acatar la cuarentena como lo estipula el protocolo de salud implementado por el Ministerio de Salud.

Al ingresar por la puerta de emergencia a la mano derecha se puede observar un toldo en el cual se lee un letrero verde que dice “Triaje diferenciado”. Ahora allí se puede evaluar a los pacientes que lleguen con alguna sintomatología de sospecha por coronavirus. Más allá de lo que hace dos años fue la Unidad de Tratamiento del Dengue, y que hasta hace poco era un almacén, es también zona del COVID-19.

Este martes quince de abril en el hospital amazónico en el área de unidad de cuidados intensivos (UCI) el gobernador regional de Ucayali, Francisco Pezo llegó hasta ese nosocomio a supervisar cómo iba el avance de la implementación de la mencionada área; en donde se pudo observar cuatro camillas y una de ellas contaba con un respirador artificial que fue instalado en presencia del gobernador.

En el balance general del Ministerio de Salud, hasta el cierre de esta edición, figuran 32 positivos de coronavirus en Ucayali, siendo detectados con pruebas rápidas 31 y 1 con prueba molecular, además se confirmó el primer deceso por coronavirus en Ucayali, se trata de un paciente de 54 años siendo confirmado a este Diario por la Red Asistencial de Salud de Ucayali.

SIGRIDT RODRIGUEZ