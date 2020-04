¿Las recetas caseras nos ayudan a combatir el COVID-19?

Mientras el mundo sigue siendo azotado por el COVID-19, aún no se encuentra la cura oficial para el coronavirus, la única manera de no contraer dicho virus es el distanciamiento social y tener la protección con mascarillas y guantes.

Sin embargo, en las redes sociales han circulado miles de recetas caseras para combatir el coronavirus y eso está originando mucha confusión en los internautas que se automedican sin conocer los beneficios de cada preparación.

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) aún no se ha comprobado que estos remedios sean efectivos, pero muchos de sus científicos se basan en la medicina natural para crear vacunas que puedan vencer muchas enfermedades en la actualidad. Así como los fármacos que conocemos contienen beneficios de alivio gracias a su origen en la naturaleza.

La medicina natural ofrece infinidad de recursos que se pueden utilizar de forma muy fácil. Muchos de los cuidados con remedios caseros van dirigidos a estimular los mecanismos de eliminación que limpian el organismo, lo depuran desde adentro y también desde afuera.

Seguramente has visto muchas recetas en las redes sociales y te has preguntado si funcionan o no, por eso te dejaremos algunas recomendaciones de recetas avaladas por especialistas en medicina natural para que en casa puedas prepararlo. Te recomendamos leer bien y no exagerar con las dosis.

Té de kión(jengibre)

El jengibre tiene propiedades antinflamatorias y puede relajar las membranas de las vías respiratorias, lo que reduce la tos. Puedes preparar un té con 20-40 gramos de rebanadas de jengibre fresco y añadir miel o zumo de limón para mejorar el sabor. Es importante, tener en cuenta que, en algunos casos, el té con jengibre puede causar malestar o acidez estomacal.

Ajo

El ajo es muy efectivo para combatir enfermedades, es rico en alicina, una sustancia con propiedades antisépticas que ayuda al cuerpo a combatir la gripe y otras afecciones. Este remedio casero lo puedes usar tomando una infusión de ajo picado, miel y limón.

Infusión de limón

Una infusión caliente de limón, con jugo y cáscaras, puede ayudar a combatir los síntomas del resfriado, pues el limón no solo aporta vitamina C, sino que tiene propiedades antibacteriales, antivirales y antiflamatorias.

Gárgaras con agua y sal

Éste es un remedio que proviene de Oriente. A veces se utiliza agua con sal o con bicarbonato, y en otros casos, simplemente agua.

Un estudio sometió a 400 pacientes con resfriados o síntomas leves al tratamiento con gárgaras de agua, y los que fueron tratados de esta manera sufrieron menos infecciones de las vías respiratorias superiores que aquellos que no lo hicieron.

Miel de Abeja

Aunque no lo creas la OMS recomienda la miel pura de abeja como un medicamento para la tos para niños. Además, un estudio del año 2012 que observó a 300 niños que habían estado enfermos encontró que los que tomaron 10 g de miel antes de acostarse (en comparación con los que habían tomado un placebo) tuvieron menos tos y durmieron mejor.

Lo cierto es que, la medicina natural es efectiva por una razón principal y es que está en su forma más pura la cual ayuda a fortalecer la salud humana. Es decir, que no se puede desestimar estas recetas naturales que son ancestrales y que en alguna ocasión de niños nuestras abuelas o madres nos ayudaron a sanar cuando estábamos enfermos.

Entonces, está comprobado que las recetas naturales recomendadas por un especialista en medicina natural son la manera de elevar las defensas de nuestro sistema inmune al igual que una alimentación balanceada, las cuales fusionadas nos ayudarán a estar mejor saludables para combatir cualquier enfermedad que quiera entrar a debilitar nuestra salud.

Por otro lado, que estas recetas sean beneficiosas no quiere decir que nos expongamos al COVID-19, porque si bien podemos reforzar nuestro sistema inmune aún estamos en peligro de contraer el coronavirus o de ser portadores.

Por ello, debemos de tomar la prevención correspondiente para evitar que se extienda más el número de contagios y empecemos a tomar conciencia en tener una alimentación saludable.

CLAUDIA ROJAS