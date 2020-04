Abdulac Torres: “El MINSA y el MEF no están a la altura de la situación en las regiones frente a esta emergencia”

HUGO ALEJOS

SIGRID RODRIGUEZ

El controvertido director regional de Salud de Ucayali, médico cirujano que lleva más de un año en el cargo, recibe a este reportero en su despacho y desde un inicio se muestra reacio a la entrevista. Nos sugiere no tocar nada, para no infectarnos y señala que estar ahí es doblemente riesgoso porque ellos están en contacto constante con infectados.

La fiscalía abrió una investigación contra quienes resulten responsables del homicidio culposo de Glider Ushñahua, esto incluye, entre otras instituciones a la DIRESA . . .

Todos somos conocedores de la realidad que estamos viviendo en nuestro país, asimismo, somos consientes de la situación de la salud en nuestra región. Si hay que responder a algo pues habrá que hacerlo. Estamos dispuestos a ir a dar la cara si es necesario.

¿Ha visto el video del policía que presuntamente niega la atención al excongresista Ushñahua?

Yo no he visto el video.

¿No le parece irresponsable, siendo usted el director de Salud, y siendo el caso que acapara la atención de la prensa a nivel nacional por la presunta negligencia, no haberlo visto?

Esa es una apreciación suya. Nosotros venimos trabajando desde mucho antes de manera responsable por cada cosa. Cada cosa que se publica en redes sociales no es necesario que yo las vea.

¿Aún tratándose de una negligencia con un exfuncionario del congreso de la República?

No lo he visto porque no accedo a las redes sociales, no tengo en el celular el acceso a las redes sociales.

¿Se ha comunicado con los directores de los hospitales?

Con ellos tenemos una comunicación fluida, estamos realizando reuniones constantes aquí en mi oficina. Con los directores del Hospital Regional de Pucallpa, del Hospital Amazónico de Yarinacocha y de la Red de Salud de Coronel Portillo, que es cercana a nosotros.

¿Hay una falta de comunicación entre DIRESA y ESSALUD?

Siempre ha habido una falta de comunicación desde Essalud hacia Diresa.

¿Ha podido recabar sobre el caso del excongresista Ushñahua?

Mire, he pedido reportes al HRP y al HAY, sin embargo, hasta el momento no obtengo ninguna respuesta de la Red Asistencial Ucayali (Essalud). A pesar de que la hemos solicitado por escrito, no se nos ha respondido ninguna información al respecto.}

¿Se ha comunicado con la familia del excongresista?

No.

¿Le parece negligencia el actuar de quienes atendieron a Ushñahua?

De lo recabado del HRP, se ve claramente que sí hubo una atención ahí. Entonces si alguien quiere denunciar algo es libre de hacerlo, pero nosotros en el informe y la historia sí recibió atención.

¿Atención oportuna?

Eso es materia de investigación y se determinará en su momento.

¿Se ha comunicado con la región policial sobre el actuar del agente en el hospital Amazónico que atendió a Ushñahua?

No.

LOS EQUIPOS Y LAS PRUEBAS

Tenemos información de que el día de hoy se agotaron las pruebas rápidas de la DIRESA. Quedarían solo 224 en los distintos centros de salud de la región. ¿es esto cierto?

Hoy llegaron 1000 pruebas rápidas a la región. Estas serán puestas a disposición de centros de salud y de los hospitales.

¿También llegaron los 22 ventiladores mecánicos?

Efectivamente hoy iban a llegar 22 ventiladores, 17 pediátricos-adultos-neonatales y 5 pediátricos-adultos. Sin embargo, y es lamentable, por disposición del ministerio de Salud llegarán el mismo número pero en otra distribución de tipo; 6 neonatales, 12 adultos y 4 de transporte. Hemos vuelto a reiterar al ministro Zamora de la necesidad de la región de contar con los ventiladores en la distribución acordada originalmente.

Nosotros juntamente con el GORE Ucayali estamos solicitando, desde el 2 de abril, el número de 22 ventiladores adulto-pediátrico-neonatal, el día de hoy hemos reiterado. Hasta el día de hoy se nos avisa que nos van a dar en otra distribución, la cual nosotros nunca solicitamos. Lamentable decisión del MINSA. La necesidad de una región solo la conocen quienes la habitan y en este caso el MINSA toma la decisión que mejor le parece a ellos.

¿Sugiere desconocimiento del MINSA?

Creo que ellos tienen los reportes diarios que se envían de aquí. No creo que desconocimiento, pero hay un asunto de “mira te voy dando conforme necesites” y no es así. Creo que esto el MINSA debería responder bajo qué criterio está tomando la decisión de estos cambios.

¿Con quien se comunica en el MINSA?

Hemos realizado las coordinaciones con asesores del ministro.

¿Cuántos equipos de respuesta rápida (ERR) tenemos en la región?

Tenemos siete equipos de respuesta rápida en Red Coronel Portillo, tres en Federico Basadre, cinco en Atalaya, cuatro en Aguaytía, uno en el Hospital Regional, uno en el Amazónico, uno en Essalud, uno en la Sanidad Policial y uno en el laboratorio referencial. Asimismo, esperamos que esto aumente teniendo en cuenta a la Marina y al Ejército, se han cursado ya los documentos y se formarán pronto.

¿Estos ERR se movilizan en auto, camioneta o motocar?

Dependiendo de las movilidades disponibles.

¿Qué nos falta en la región para procesar pruebas PCR (moleculares)?

Actualmente la adecuación del espacio del laboratorio referencial se encuentra al 90%, cuando esté listo todo, para el domingo a más tardar, se procederá con el equipamiento y capacitación.

LOS MUERTOS

¿Por qué las personas que figuran como fallecidas por neumonía atípica por coronavirus no aparecieron en el reporte de ayer de la DIRESA?

Hay un protocolo para manejo de cadáveres de COVID 19. Referente a lo que se suscita en la actualidad. Ante la emergencia la directiva nos manda a catalogarlos como sospechosos, cuando el fue atendido en el Regional fue tamizado, la prueba salió negativa y por eso no fue contabilizado. Hoy con la prueba molecular confirmamos que era un deceso por el virus SARS-CoV-2.

Nosotros estamos solicitando la información de por qué no se ha cumplido el protocolo. Ayer se levantaron cuatro cadáveres.

El cementerio del km 20 tiene muchos problemas, es zona ganadera, hay tuberías de agua, además está muy cerca de los centros poblados de La Victoria y Nueva Unión. La Dirección Regional de Agricultura dice que es responsabilidad de DIRESA.

Eso no es dependencia de la DIRESA. Yo asistí a una reunión en la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, yo les dije que me digan a dónde vamos a ir a dejarlos. Los lineamientos fueron ya publicados y eso le toca a otras instituciones, sino a Agricultura, a la comuna portillana y otros. Nosotros no somos dueños de ningún cementerio.

¿Ha evaluado renunciar al cargo?

No. Hemos cumplido con todas las cosas, hemos encontrado problemas que intentamos solucionar. Problemas en todos los niveles. Problemas con el ministerio también. Cada cosa tiene su momento y tiene su por qué. Ahora nosotros vemos una realidad distinta, hemos peleado mucho, todo el equipo. Las personas que hemos batallado y creo que hemos conseguido muchísimo más de lo que se había conseguido en años en la región. Si alguien no lo quiere reconocer, no estamos aquí para ganarlos laureles.

Lamentablemente el COVID 19 vino a aparecer y menguar muchas acciones que se venían haciendo, pero vamos a continuar batallando. Quizá no soy de los que se toman selfies, no publicamos todo lo que hacemos, nos ceñimos a lo dispuesto por el MINSA y sentimos que no hemos fallado a la región.

Usted declaró al diario El Comercio que “hay un nivel superior que no está dando respuesta”, ¿se refiere al MINSA?

La DIRESA manda documentos que hasta la fecha el MINSA no responde. Estamos en una época en que nuestro país requiere de acciones rápidas. El MINSA y el MEF no están a la altura de la situación en las regiones frente a esta emergencia.

También hablamos de las comunidades nativas, nosotros observamos que no se les tuvo en cuenta, nuestra región es enteramente intercultural, sin embargo, los lineamientos de los planes COVID 19 los da el MINSA. Recién ahora quieren cambiar las cosas. El MINSA ha cerrado el contrato con GILAT (Networks Perú), nuestras comunidades están ahorita completamente incomunicadas.

Desde el año pasado hemos intentado hacer levantamiento de nuestro sistema de radiofonía, no hay sistema, las antenas están malogradas. El ministerio de Salud no nos responde con la velocidad que quisiéramos. Desde el 2 de abril solicitamos respuestas a través de decenas de documentos, pedimos los ventiladores desde ese día. ¿Crees que esa es nuestra decisión?

La parte presupuestaria está dada, te mandan dinero, pero te dicen que solo puedes gastar en tal o cual cosa. El plan ha sido hecho a nivel nacional sin un enfoque por regiones. Si no conseguimos más es porque desde la parte central no tienen apertura. Hay demasiada burocracia teniendo en cuenta el estado de emergencia.

Por ejemplo . . .

Hace 2 semanas que no tenemos vuelos con el fin de enviar pruebas, nosotros usamos otros vuelos que no son con ese fin, porque tenemos que arreglárnoslas. Los aeropuertos están cerrados desde las 4 pm, hace unos días un vuelo iba a aterrizar a las 4:10 pm y lo regresaron a Lima. No es eso posible.

¿Qué tendría que decirle al ministro de salud, Víctor Zamora?

Creo que tiene que visitarnos y entender. Nuestro ministro no está para la foto sino para trabajar.

¿Mea culpa de su gestión?

Desde el 2 de marzo iniciamos acciones contra la pandemia. Fuimos la primera región en solicitar información a las entidades pertinentes. Sobre un ciudadano chino que llegó a nuestra región, fuimos los primeros en hacer una prueba molecular en el país. El 9 hicimos reunión con autoridades sobre el tema. El 13 enviamos el nombre del personal de salud. El 17 invitamos al decano del colegio médico del Perú a una reunión sobre el coronavirus. Y así tenemos dos archivadores de acciones realizadas por la DIRESA. Inoperancia no ha habido. Quizá nos faltó comunicación. Pero nosotros hemos hecho acciones mucho antes que otras regiones.

¿Algo qué agregar?

Nuevamente invocar a la gente a quedarse en casa. Que esta es la única forma de que se controle relativamente este problema. Si otros países con sistemas de salud mejores, más equipados, han sufrido por esta epidemia, pues entonces ¿qué podemos esperar nosotros? Ya sabemos que esto se puede descontrolar, la autoridad pone de su parte, pero toca que la gente haga lo propio. Ya luego de sobrevivir, veremos qué sucede, todos misios por supuesto.