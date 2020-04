Ángel Gutiérrez: “Centro Covid funcionará esta semana sí o sí. Mañana empezaré a exigir resultados a DIRESA”

Médico cirujano y vicegobernador regional, Ángel Gutiérrez, con más de 35 años de experiencia en la región es flamante presidente de Comando Regional de Lucha Contra el COVID, ha sido director del HRP y jefe de DIRESA. Su elección, por mayoría en el consejo regional de salud, despierta simpatías y antipatías, y pataletas, como la del congresista César Gonzales, que no soportó un par de críticas y dejó plantado al consejo. Habrá que ver si el doctor Gutiérrez logra articular e imponerse, pues su condición es ejecutiva, con la complicada DIRESA del silente Abdulac Torres.

En la sede del Colegio Médico del Perú sede Ucayali se instaló el Comando Regional Contra el Covid-19, con la finalidad de afianzar el trabajo multisectorial ante la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de coronavirus que viene avanzando con pasos agigantados en nuestra región.

La tarde estuvo matizada por altercados entre los participantes del consejo regional de salud, quienes opinaron a favor de que quien lidere este comando sea alguien del sector salud. Fueron muchas las voces que se alzaron al respecto. Sin embargo, llamó la atención la del congresista César Gonzales, quien se pronunció a favor de que sea un militar, el jefe de la cuarta región naval, contralmirante Marco Chacón Béjar, quien lidere este comando, y que a su lado trabaje un infectólogo. De no ser así “no voy a formar parte de esto” señaló en su intervención.

La réplica del contralmirante, que no se anda en rodeos, fue contundente: “Es gracioso lo que dice el congresista, no conoce la estructura y funcionamiento del Estado al que pertenece, yo pertenezco al MINDEF, no al MINSA, de donde se requiere sea quien lidere el comando”.

A su vez el biólogo John Ramirez, que posteriormente fue designado por DIRESA representante de este comando, se refirió al tema y dijo que quienes no tengan mayor intención que la de no comunicar o mostrar sus intereses particulares, o no están convencidas de la misión que los reúne debían dar un paso al costado.

El médico veterinario Javier Cruz, de quien se sabe presentó su renuncia y fue rechazada, habló fuerte: “No hubo un momento de descanso para nosotros, seguimos en la cancha y lo seguiremos haciendo, han sido casi 150 pruebas moleculares de las cuales yo hice más de 50 personalmente, ahora tenemos falta de pruebas, tenemos dos comunidades nativas que esperamos visitar para realizar un barrido de pruebas. Esto se está volviendo incontrolable”.

Al final de la tarde fueron electos el vicegobernador, Ángel Gutiérrez, el infectólogo, Mariano Alarcón; el biólogo John Ramírez y representantes de las entidades castrenses de la región. Asimismo, quedó pendiente de designación el representante de las clínicas privadas.

Entre los otros que integran este comando están un representante de la sanidad del Ejército Peruano; el representante de la sanidad de la Fuerza Aérea del Perú, representante de la sanidad de la PNP. Vale destacar que solo los tres primeros integrantes fueron juramentados.

En tanto, el grupo de trabajo fue conformado por el secretario del consejo nacional de salud Melciades Reátegui, el titular de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Ucayali, Abdulac Torres, el contralmirante Marco Chacón, redes de salud, hospitales, Ejército del Perú, colegios profesionales, de clínicas particulares, y sociedad civil.

Mediante un pedido por parte de uno de los integrantes, el consejo regional de salud, el ente que instaló el comando regional contra el covid-19, se declaró en sesión permanente para mantenerse en manera articulada en las decisiones y acciones que se tome con el comando regional contra el covid-19

Francisco Pezo, gobernador regional instó al sector público y privado a sumar esfuerzos, en aras de prevenir la enfermedad infecciosa y optimizar el servicio a las personas con diagnostico positivo, de igual manera respaldó al vicegobernador Ángel Gutiérrez para presidir el comando regional de lucha contra el covid-19 en Ucayali.

Cabe resaltar que este comando no es administrativo o consultivo, quiere decir que no van pedir opiniones o consultar a un ente regional; por lo contrario, el comando tiene autonomía propia para tomar decisiones y acciones frente a la propagación de virus, buscando soluciones inmediatas en la región.

“Este comando es técnico y ejecutivo, es una exigencia el tema de las pruebas rápidas porque se nos están agotando rápidamente. Espero que esta semana ya va a estar listo el ambiente de pruebas moleculares” finalizó el galeno.

