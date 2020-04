Cuidados para la salud mental y emocional de los estudiantes

Desde la declaratoria del aislamiento social obligatorio, los peruanos se han visto forzados a pasar en sus casas más tiempo de lo habitual. Los jóvenes estudiantes, que antes iban a sus universidades, institutos o colegios a recibir clases, ahora lo hacen desde sus hogares. Esto, aunque puede parecer fácil, podría ser motivo de estrés, preocupación y ansiedad, sobre todo cuando se hace en medio de un contexto como el actual.

“Es primordial aceptar que estamos viviendo una situación inédita y que puede generar incomodidad”, comenta la psicóloga educacional Katia Castellares, egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), consultada por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación. “Se trata de un proceso de adaptación que no es automático. Pero poco a poco, conforme van pasando los días, uno va adaptándose. Es importante tener ese optimismo”.

A continuación, algunas recomendaciones para evitar que el estrés te abrume:

• Sé flexible. Es esperable que, al principio, el cambio de rutina sea complicado y genere alarma, pero se debe aceptar que la situación es excepcional. “Define qué es posible hacer con las condiciones que tienes actualmente y, según eso, recalcula qué puedes hacer y qué va a estar bien para ti. Siempre debes tratarte con respeto y con justicia”, indica la psicóloga. “Es importante aceptar que quizás no sea el mejor semestre, modificar un poco las expectativas académicas según cómo vamos rindiendo y, de esa forma, alcanzar mayor equilibrio”, añade.

• No te satures con noticias. “Estar demasiado pendientes de las noticias sobre lo que acontece ahora en nuestro país nos puede desenfocar y ser una fuente de preocupación”, comenta Castellares. Limita la cantidad de información que consumes. Las noticias pueden ser preocupantes, sobre todo si tienes familiares o amigos dentro del grupo de riesgo del COVID-19.

• Escucha tus pensamientos. La situación actual te da la oportunidad de reflexionar “Los jóvenes están acostumbrados a pasar mucha parte de su tiempo fuera de casa, pero este es un tiempo de estar adentro; es un tiempo para la introspección, pensar y mirarse a sí mismo”, señala la especialista. Esto te ayudará a reconocer cómo te sientes, a conocerte y a ser más comprensivo con los demás. “La tarea del autoconocimiento es muy importante en el proceso de formación de la identidad”, agrega.

• Habla con amigos. Es necesario establecer redes de apoyo entre compañeros de clase, y no solo para lo académico, sino porque es importante tener con quién hablar y compartir. “Apoyarnos mucho en los compañeros es fundamental, poder decirles si nos sentimos bien o si no nos sentimos bien. Recuerda que es válido no sentirse bien en ocasiones”, indica Castellares.

• Comunícate con tus padres o familiares. Puede que un factor de estrés sea la presión de uno mismo y del entorno. Por eso, es necesario que hables con tus padres o familiares sobre cómo te sientes y qué necesitas para que pueda haber un entendimiento. “Hazles saber que las condiciones no son las habituales y que se trata de una situación compleja. Diles que estás dando lo mejor que tienes en tus clases”, explica la especialista.