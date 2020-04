“Donde hay un niño debe de haber una escuela implementada”

Durante esta pandemia del Covid-19, donde muchas entidades fueron afectadas, el sistema de educación no se salvó de esto. Asimismo, el pasado 6 de abril se dio inicio a las clases virtuales, estrategia lanzada por el Ministerio de Educación (MINEDU), tanto para los estudiantes de inicial, primaria y secundaria del Perú.

“Como en todo cambio, nos hacemos descubrir, fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, en este caso, a la implementación de la estrategia ‘Yo me Quedo en Casa” señaló el Magister Juan Tafur Pérez, Decano de la Escuela de Profesores del Perú-Ucayali- apuntando que, tal estrategia, nos hace identificar nuestras fortalezas, aun en esta situación de emergencia.

Por tanto, agregó el magister que, “todos los peruanos nos ponemos de pie, en este caso específico los maestros, las familias, las instituciones descentralizadas del sector educación” por consiguiente, todos hacemos unidad en la acción.

Asimismo, ante esta situación los maestros actúan de una manera sinérgica para que la estrategia logre sus propósitos, en ese sentido, también es evidente algunas debilidades de la aplicación de esta estrategia, no obstante, los medios y recursos para llegar a todo el país.

Por ejemplo, donde haya un niño con necesidad y deseos de aprender, estamos seguros que no se está llegando a un buen número de estudiantes y no solo en las zonas rurales, también en las zonas urbanas, a tal forma, se puede notas que hay estudiantes que no están participando de las actividades educativas a través de las clases virtuales, llámese eso por radio, televisión o internet.

“No es novedad ver niños, adolescentes y jóvenes vendiendo en los mercados, buscando el pan del día, puesto que para ellos en esta coyuntura es prioridad antes de la educación” aseveró el decano, entonces, estos estudiantes no están participando de una manera activa en este proceso, agregando que, eso es considerado como una debilidad de la estrategia misma que no está llegando a toda la población estudiantil.

Por otro lado, también resaltan algunas amenazas, por ejemplo, sería que el ministerio exija que las clases a distancia sean calificadas, y que está calificación cumpla la función administrativa, asimismo, esta calificación sirva para promover al estudiante, de un grado a otro, no obstante, sería muy prematuro pensar en ello, sin antes saber si esta declaración de emergencia va a continuar.

Sin embargo, al final de esta situación de la coyuntura, siempre hay una luz, a eso se llaman las oportunidades, en la que en la era del conocimiento y el uso de la tecnología se hace prioridad, a tal forma, la implementación para todo el país como las vías de acceso en mejorar los locales escolares con medios y herramientas de comunicación, básicamente con equipos de internet para las escuelas, pueblos y zonas rurales subvencionado por el estado.

“Donde hay un niño debe de haber una escuela implementada con equipos de alta tecnología para que este niño esté en igualdad de condiciones para estudiar y pueda desarrollar sus competencias de acorde a las exigencias del tipo de hombre que se va a formar en esta sociedad” añadió el Decano, argumentando que, a tal sentido del programa se diría que, se implementaría la era de perfeccionamiento para los maestros, no obstante, un maestro, que no tiene la oportunidad de implementar o de desarrollar su competencia en el manejo de tecnologías estará en desventaja con relación a las exigencias competitivas que el país y el mundo requiere.

También agregó que en los maestros están motivados para participar en estrategias que el ministerio los plantee, por consiguiente, ahora mismo están participando en diversos cursos a distancia utilizando la tecnología para que puedan facilitar y fortalecer sus competencias, por ende, ayudar a los estudiantes.

Este es un indicativo que, hoy en día el uso de la tecnología nos hace cada vez necesario en cada carrera, y el maestro no puede ser ajeno a esta situación, lógicamente se tiene que ir implementando paulatinamente hasta llegar a todas las escuelas del país.

A tal sentido, desde el colegio de profesores, los maestros instan al Gobierno central, a los Gobiernos Regionales, Direcciones locales, Regionales y las UGEL a poner el interés en la educación porque creen y están convencidos que con ello se desarrollará el país, las personas y familias, asimismo, una sociedad más justa y equitativa, con enfoques en atender las necesidades del pueblo.

Por tanto, ante esta situación en que se está, los maestros lo ven como una oportunidad en que se desarrolle un cambio mediante procesos a mejorar la calidad educativa, no obstante, indican que se tiene que tomar con bastante interés al sector educación y salud.

Para culminar, el colegio de profesores afirma que, mirando por el lado positivo a lo que nos está ocurriendo, hubiese sido distinto actuar en otro contexto. Sin embargo, ya se dio y el Ministerio de Educación ha dado el primer paso, asimismo que, al margen de las debilidades debe ir fortaleciéndose desde los maestros.

Por último, los maestros se muestran preocupados porque hay una gran mayoría de estudiantes que no están recibiendo clases y no hay manera de llegar a ellos por la distancia, lejanía, zona rural e inaccesibilidad. No olvidando que, por las zonas rurales, carreteras, ríos y quebradas, hay familias que viven de manera aislada de los caseríos y parcelas, donde talvez no tiene acceso a una radio.

SAGGILT FLORES