Realiza constatación de los hospitales para lucha contra Covid-19

HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Aunque los contagios intrahospitalarios de Covid-19 son prácticamente inevitables por el periodo asintomático de pacientes que inicialmente son internados por otras dolencias algunos surgen por errores de procedimiento. Es lo que sucedió en el los tres hospitales de la ciudad de Pucallpa, tres de los principales hospitales que acoge a la población.

Una paciente gestante ingresada al área de emergencias al hospital amazónico encendió las alarmas en el hospital amazónico de Yarinacocha por labores de parto, debido a que el mencionado nosocomio se encontraba lleno, la paciente fue trasladada al Hospital Regional de Pucallpa, ya en el nosocomio debido a que presentaba sintomatología febril fue sometida a una prueba rápida, con resultado positivo.

El médico que la había atendido fue alertado y se procedió a implementar el protocolo de desinfección en toda el área de emergencia, un área que desde el día anterior ya se encontraba en cuarentena debido a que tres médicos del recinto también habían dado positivo a la prueba por coronavirus activando el protocolo de salud, por lo tanto el de aislar el área y proceder a la desinfección de los ambientes.

A este caso se suma otro posible brote en el mismo hospital y que aqueja particularmente a la plana ginecoobstetricia del recinto ya que tres médicos, cuatro obstetras y tres enfermeras presentaron sintomatología por coronavirus, por lo que se encuentran en cuarentena, hasta tomarles la prueba respectiva y otros miembros del mismo estamento se han visto obligados a entrar en aislamiento preventivo.

GAMA MÉDICA DEL HOSPITAL AMAZÓNICO EN CUARENTENA

El periodo asintomático que impide reconocer a los contagiados es el principal responsable de que en el mundo las infecciones del personal de salud se multipliquen. Pero muchos de esos contagios también ocurren por errores evitables. Una de las situaciones que no puede pasar es que, una vez que un paciente da positivo, los funcionarios que son alertados, para evitar que sigan en contacto con otros pacientes y con el resto del equipo médico.

Y eso, exactamente, es lo que ocurrió este fin de semana en el Hospital Amazónico, uno de los médicos que atienden en el área de emergencia contrajo Covid-19. El médico fue aislado y se tomaron las precauciones para seguir con su tratamiento. Pero nadie supo, sino, hasta el día siguiente (domingo) que el médico fue a trabajar al hospital amazónico exponiendo a todo el personal médico y pacientes del área de emergencias.

Diario Ímpetu consultó al hospital por las medidas que se habían tomado a raíz de este caso y si había generado nuevas cuarentenas o aislamiento de personal, por lo que el secretario general del sindicato de trabajadores del hospital señaló que el médico ginecoobstetra debía ser sancionado por haber puesto en peligro a todo el hospital. Asimismo, el superintendente nacional de salud, Carlos Acosta mencionó que el médico fue negligente y que se tomaría las acciones legales contra el galeno.

No obstante, es necesario señalar que todo el personal del Hospital Amazónico de Yarinacocha está utilizando los elementos de protección personal para prevenir el contagio, por lo que al existir esta barrera no existe contacto estrecho por lo que no se deben hacer cuarentenas”.

SIGRIDT RODRIGUEZ