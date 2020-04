Viajes humanitarios para nuestros hermanos ucayalinos

Actualmente muchas personas desean volver a su lugar de origen y han pedido ayuda a las autoridades para que les faciliten la forma de trasladarse y poder llegar a ver a sus familias. Después de que la congresista Nelly Huamani gestionó el traslado de más de 240 ucayalinos para su retorno a Ucayali.

El Gobierno Regional de Ucayali en coordinación con el COER Ucayali viene empadronando a nuestros hermanos ucayalinos en Pucallpa y en Lima. Por ello, el director del COER Ucayali, el comandante Miguel Cardozo Lara nos brindó una entrevista para explicarnos más sobre este tema.

¿Hasta que fecha será el plazo para el empadronamiento de las personas que deseen regresar a su ciudad de origen?

Con relación al tema de las personas que se encuentran inmovilizadas en diferentes partes de nuestro país. No hay fecha límite y nosotros seguimos empadronando. Para comenzar la PCM dio unos lineamientos para el tratamiento de estos traslados, estas personas al momento de trasladarse tendrán que pasar un tamizaje clínico mediante una prueba rápida con la finalidad de descartar la sintomatología del virus COVID-19.

¿Cuál será el monitoreo sanitario para la llegada de aquellas personas?

Cuando llegan a la ciudad de destino ellos tendrán que cumplir una cuarentena obligatoria de 14 días, estos son los requisitos principales para el tratamiento de estos traslados. Se están involucrando los gobiernos regionales que son los responsables del ámbito presupuestal, efectuar los gastos de transportes y alimentación dentro de esta cuarentena que es de manera obligatoria. Asimismo, han insertado al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) que va a jugar un rol importante en el tratamiento y desplazamiento de las personas mediante la verificación que ellos van a realizar, también salió el Decreto Supremo N°68 que prácticamente establece de manera genérica como va a ser este tratamiento.

¿Hay un limite de personas que van a trasladar?

Con respecto a la ciudad de Pucallpa, nosotros como COER UCAYALI hemos iniciado el empadronamiento desde el día 14 de abril y ya hemos llegado a más de tres mil personas entre Pucallpa y la ciudad de Lima para ese traslado. Nosotros estamos a la espera de que el Ejecutivo promulgue una norma para que asigne presupuesto para el tratamiento de este tema, ya que los gobiernos regionales no cuentan con un presupuesto excepcional para este tratamiento. Ya lo dijo el Ministro de Defensa, el presidente de la PCM y ese tratamiento le van a dar. Asimismo, van a cambiar unos lineamientos porque como saben pasó algo con la intervención a los diferentes ciudadanos que se dirigían a Junín, de los cuales 49 salieron positivos de COVID-19. Esta intervención cambió todos los procedimientos, hemos podido averiguar por la PCM, va a haber un tema de preferencia para adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y personas con alta vulnerabilidad económica. Esa es la información que hemos recibido para trabajarlo como protocolo y que nosotros haremos una preselección y una selección en el tratamiento y desplazamiento de estas personas.

¿Cuántas personas proyectan desplazar durante este primer periodo?

Eso está basado en el presupuesto que nosotros podamos recibir. No te puedo dar un número exacto de cuantas personas vamos a trasladar mientras no llegue el presupuesto. Acá quiero acotar algo, la norma abre la ventana a las personas que pueden solventar sus gastos del costo de pasaje y estadía. Con la finalidad de que nosotros le estemos dando el tratamiento a este manejo y nosotros les demos tranquilidad a estas personas, porque sabemos que es un tema humanitario, pero el procedimiento no lo es. Porque un tema humanitario hubiera sido si el Ejecutivo hubiese asignado sus aviones para trasladar a las personas sin ningún costo, eso es humanitario. Sin embargo, no es así porque estamos a la espera de un presupuesto de por medio, que tiene que asignar el Ejecutivo y por eso deja su lado humanitario en su procedimiento. Aunque el tratamiento de empadronamiento sí es humanitario porque hay personas vulnerables de por medio que pueden afectar su salud y la salud de las demás personas.

El gobierno regional solicitará a INDECI a través de un documento la autorización para que estas personas se trasladen y esa autorización la dará la Presidencia de Consejo de Ministros.

Durante todo este periodo, ¿Cuáles son los destinos que se van a activar?

Principalmente dentro del empadronamiento que estamos haciendo, la mayoría de la gente que está inmovilizada en la ciudad de Pucallpa tienen como destino la ciudad de Lima y lógicamente de la ciudad de Lima hay pucallpinos que van a regresar a nuestra región. Esos son los destinos principales, en menor cantidad se encuentran Huánuco, Cusco, Trujillo y entre otros, de los cuales vamos a ver cómo se le va a dar ese tratamiento.

¿Es verdad que se están cobrando para traer a nuestros hermanos ucayalinos?

Con relación a la normatividad, establece un procedimiento regular, en donde INDECI es el que va a costear los pasajes de estas personas que serán trasladadas de la ciudad de Lima a Pucallpa y viceversa. La misma norma abre una ventana para un tema excepcional para aquellas personas que tienen la solvencia económica, para solventar sus pasajes, sus hospedajes y su alimentación lo pueden hacer y no es que la norma me lo prohíba. Si bien es cierto que nosotros estamos trabajando para las personas en condiciones vulnerables, también les hemos dado la oportunidad a aquellas personas que pueden costear sus pasajes y pueden ser trasladadas con sus propios recursos. Nosotros hemos hecho ese tratamiento con un promedio de 200 personas que serán trasladadas de Pucallpa hacia Lima y viceversa y un promedio de 80 personas que van a costear sus pasajes.

De acuerdo a ese dato ¿Buscarán el apoyo de las empresas interprovinciales?

Como es un tratamiento presupuestal, nosotros vamos realizar las coordinaciones con las empresas interprovinciales con la finalidad que brinden sus servicios, porque acá no haber ningún apoyo porque le vamos a pagar. Simplemente haremos un contrato para que realicen el servicio de trasladar a las personas tanto de la ciudad de Lima para Pucallpa y tanto de la ciudad de Pucallpa hacia la ciudad de Lima.

¿Las inscripciones actualmente están por vía online?

Esto fue algo sorpresivo porque las personas al enterarse sobre este procedimiento, al principio fue vía telefónica que la tenemos todavía actualmente, pero al comienzo se apersonaron al COER. Por cuestiones humanitarias no hemos podido retirar a las personas, nos organizamos y le inscribimos esos días allí en persona. Ante la recomendación dentro del tema sanitario y hemos visto conveniente por vía online en las plataformas como Facebook, a través de los teléfonos por whatsapp y el correo del COER UCAYALI.

¿Es verdad que el sistema de empadronamiento vía web ha colapsado?

Bueno sí, efectivamente, lo lamentable es que está fallando. Si bien es cierto la norma establece ese traslado de las personas que se encuentran inmovilizadas a nivel nacional, también hay personas que se encuentran inmovilizadas dentro de la región y a base del empadronamiento a través de nuestras páginas ha colapsado, porque la mayor cantidad de personas inmovilizadas se encuentran en nuestra ciudad de Pucallpa, que tienen la necesidad de trasladarse hacia el interior de la región de Ucayali como Purús, Contamana y Atalaya. Ese tratamiento lo vamos a realizar con el asesoramiento de INDECI, pero posterior al tratamiento que vamos hacer, que es lo principal, de las personas que están inmovilizadas en la ciudad de Lima hacia Pucallpa y viceversa.

Hay un dato importante, hemos recibido la negativa de las diferentes autoridades de otras localidades como Contamana que han cerrado sus fronteras y no quieren que las personas regresen a su lugar de origen. Aún así vamos a seguir trabajando con INDECI insistiendo para hacer el traslado correcto de todas las personas que deseen regresar a su localidad.

¿A cuantas personas piensan traer en el primer grupo de traslado?

Nosotros hemos programado el primer viaje el día domingo a las 2 pm en el mismo horario sea en Lima o Pucallpa por vía terrestre, la empresa Transmar nos está dando la facilidad para que las personas sean embarcadas de la manera correcta. En este primer grupo estamos trasladando a 200 personas de Pucallpa a Lima y viceversa. Por vía aérea se van a trasladar a 15 personas de ida y de vuelta hacia los diferentes destinos de Lima y Pucallpa.

¿Tienen un conteo de las personas que están varadas en Lima y Pucallpa?

Acá en las agencias de Pucallpa no vi ninguna, pero por los medios de comunicación he visto en Lima hay un promedio de cien personas. Con relación a ese tema tenemos un tratamiento y creo que debemos poner orden y disciplina. Me llamaron de la ciudad de Lima y les dije que hemos aperturado un link para el empadronamiento, pero hay algunas personas que generan el desorden y hacen más difícil nuestro trabajo. Nosotros pedimos a todos que mantengan el orden para poder ayudarlos de la mejor manera.

¿Muchos se preguntan dónde serán albergadas las personas mientras cumplan la cuarentena obligatoria?

Hay que tener en cuenta la capacidad de las personas que van a venir en la ciudad de Pucallpa, tenemos la responsabilidad de dar un tratamiento con respecto a ese tema, por eso pedimos la paciencia de todas aquellas personas que deseen regresar a nuestra ciudad.

¿Esta enterado que algunas personas están viniendo caminando hacia nuestra ciudad de Pucallpa?

No, lo que yo sé por las llamadas que he recibido de Lima, son que las personas se han conglomerado en Transmar allá en 28 de Julio en la Victoria y que los gerentes de la empresa por un tema humanitario han aceptado que esas personas permanezcan en el establecimiento hasta que se dé el tratamiento adecuado para que puedan trasladarse hasta su ciudad de origen.

Para finalizar, el director COER UCAYALI Miguel Cardozo Lara afirmó que están trabajando arduamente con la directora de la Dirección Desconcentrada INDECI Judith Antonia Ramos Campos para facilitar el regreso de nuestros hermanos ucayalinos que siguen inmovilizados en la ciudad de Lima y Pucallpa, esperando el apoyo de parte de las autoridades que están trabajando en conjunto con el Gobierno Regional de Ucayali para hacer realidad la petición de muchos ucayalinos.

CLAUDIA ROJAS