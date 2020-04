El coronavirus está matando personas y el sistema de salud de la región está matando a recién nacidos

Rocío Villavicencio: “El derecho del niño por nacer se ha olvidado”

Rocío Villavicencio, decana del Colegio de Obstetras de Ucayali, puso en conocimiento en qué situación se encuentra el departamento de obstetras de ambos hospitales de la región, señalando que hay más de cincuenta obstetras en cuarentena, que el alto riesgo de contagio es grande, al igual que para las gestantes, y que en lo que va del año ya se registran 6 muertes maternas, 3 últimas se dieron en esta semana.

“En Ucayali somos trescientos sesenta y ocho obstetras aproximadamente, de los cuales, cincuenta y cinco están en cuarentena, que son del departamento de ginecoobstetricia del hospital de Pucallpa y tenemos tres ginecólogos del mismo hospital que dieron positivo al Covid-19. Esto ha llevado a la reducción del personal, porque están en cuarentena y no pueden atender así, porque se pone en riesgo la salud de los pacientes y del personal que está sano”.

“En relación al hospital Amazónico, han pasado a cuarentena trece obstetras. Anteanoche se ha entrado en desinfección, porque en emergencia murieron por Covid. Y el motivo por el que no se atendió ese día hasta las siete de la mañana, es porque el director del amazónico decidió fusionar emergencia de obstetricia con la general, poniendo en riesgo a todos” sostuvo Villavicencio.

GESTANTES EN PELIGRO

Rocío Villavicencio informó que el 13% de gestantes que han ido a emergencia del hospital Amazónico lo que va del año, han salido positivos con Covid-19. Además, señaló que no hay ginecólogos, solo queda tres en el hospital regional y en el amazónico, y que un ginecólogo del Amazónico también dio positivo al virus.

“El trece por ciento de gestantes que fueron a emergencia, han dado positivo al coronavirus. Ahora último, antes de ayer ingresó una gestante, con síntomas respiratorios en emergencia del Amazónico, pasó al ambiente de Covid, pero como es gestante quisimos intervenir para saber cómo estaba su salud, pero no quisieron, dijeron que ellos mismos la iban a atender, pero así sea un resfriado, puede afectar al bebé” señaló la decana del colegio de obstetras.

Además, dijo que “no se está realizando los controles de las gestantes, por el riesgo que se puedan contagiar, y que estamos queriendo que los controles sean virtuales, pero sabemos que el examen físico es determinante, pero no podemos poner en riesgo la vida del bebé. Agregó también que “se continúa atendiendo en emergencia, pero de a pocos, no podemos meter a todos los pacientes porque el centro Covid está al costado de emergencia y puede ser riesgoso”, manifestó Villavicencio.

MUERTES MATERNAS

Detalló que hasta el momento se han registrado 6 muertes maternas, lo conmovedor es que 3 de ellas, se registró en esta última semana que pasó, y que como medida de solución están haciendo los controles virtualmente y está en las posibilidades de hacer visitas domiciliarias, siempre y cuando reciban el equipo de protección completo.

“Hasta la fecha ya tenemos seis muertes maternas, que equivale casi dos muertes por mes, tres de ellos murieron la semana pasada. Cabe resaltar que a veces las gestantes no están yendo a los establecimientos por miedo a infectarse, y comparto ese miedo, no sólo se trata de reducir la pandemia, sino también a las muertes maternas y el embarazo no deseado”.

Asimismo, dijo que “como colegio de obstetras nos hemos reunido con los líderes de obstetricia de la región para poder generar estrategias de atención prenatal virtual, entonces se están haciendo los controles virtuales y se están dando las indicaciones a las gestantes, pero esto no abarca a todos, nosotros estamos comprometidos con las gestantes pese a la situación en la que nos encontramos”.

Además, declaró que “estamos queriendo hacer una lista con las que están próximas a dar a luz para estar al pendiente de ellas, y garantizar su seguridad, pero si por A o B se necesita hacer las visitas domiciliarias que nos den el equipo completo, pero si nos dan solo guantes y mascarillas, nadie se va arriesgar a salir.

PARTOS EN TIEMPOS DE CUARENTENA

“En el mes de marzo es mayor el incremento de partos, con 308 partos y cesáreas en total, y lo que va del mes de abril ya tenemos más de 100 partos. Sumando los dos hospitales estamos hablando de más de mil partos por mes, por eso es que necesitamos personal de obstetricia sanos, con la debida protección para poder atender estos casos” concluyó la obstetra.

OBSTETRAS SINDICALISTAS TAMBIÉN HABLAN

Tanja Musac manifestó su preocupación por el servicio de ginecología y obstetricia a nivel regional, porque dijo que no se sabe quiénes están con el virus en fase asintomática. Además, explicó de qué manera se está atendiendo a las gestantes en estos tiempos de aislamiento social obligatorio.

“Se hace la llamada telefónica, para saber cómo va el avance del embarazo y ya cuando presentan algún signo o síntoma de parto, se les pide acercarse a los centros de salud de 9 de Octubre, Bellavista y otros que están abiertos. A los hospitales no porque están contaminados, salvo que sea para cesárea”.

Asimismo, dijo que “a las gestantes con anemia se les hace seguimiento para proveerlas de su sulfato ferroso. Todo se está manejando con consejería, salvo que haya alguna patología de dolor o signo de peligro, en ese caso es atendida por emergencia”.

De igual forma los de Planificación Familiar han tomado medidas de prevención como “que compren sus insumos en boticas particulares o se los orienta con el método natural del calendario o que compren sus condones en farmacias. Y que tengan sus relaciones con responsabilidad 6 días antes y 6 días después de la menstruación” señaló Musac.

Precisó que la atención a las gestantes es respetando el protocolo de distanciamiento, “el contacto con las gestantes solo es de lejos, los controles no se están realizando solo cuando presentan signos de peligro, ahí sí se atiende por emergencia”.

Además, dijo que “cuando todo esto termine puede que haya muchos bebés que nazcan infectados, pero es nuestra realidad porque el virus ya no se puede controlar y es de saber que mucho de los personales de salud presentan diabetes, hipertensión, todos los días nos vamos a trabajar con miedo, porque cualquiera puede ser el próximo infectado”.

Cabe precisar que la labor de las obstetras es fundamental actualmente, son las encargadas de traer al mundo a los recién nacidos, y tal y como ellas lo manifiestan, ha sido un atropello excluirlas y exponerlas al peligro sin ningún tipo de seguridad, he aquí las consecuencias, los partos no paran, pero si el personal obstétrico se infecta, ¿quién atenderá a las gestantes?, desde años se viene luchando por la prevención de las muertes maternas, sin embargo, ahora por la pandemia, las autoridades han minimizado este tema, es por ello las tres muertes maternas que se han registrado en una semana.

GABRIELA SÁNCHEZ