Les negaron atención en hospital Regional y Amazónico

Desde este lunes, dos pacientes que tienen los síntomas similares al Covid-19 suplicaron por atención en los dos hospitales de Pucallpa, ellos hasta el día de ayer, buscaron atención hasta en clínicas privadas, pero hasta el momento no se les pudo atender. Se encuentran graves y solicitan la pronta intervención de las autoridades de salud.

Darwin Bernales, es un ciudadano que tiene tanto a su papá y su hermana con los síntomas del Covid-19, viene cuatro días buscando atención en distintos centros de salud, nosocomios y clínicas privadas, pero hasta el momento no fueron escuchados, mientras la salud de su hermana y padre se viene complicando cada día más.

Él contó a Diario ÍMPETU que el lunes en la noche intentó hacer ingresar a su padre por el área de emergencia del Hospital Regional de Pucallpa, sin embargo, al verle que se quejaba por no poder respirar lo retiraron y lo refirieron al hospital Amazónico. Grande fue la sorpresa cuando al llegar a dicho nosocomio tampoco los atendieron, aduciendo que no es de jurisdicción y que no hay doctores.

Ellos piden a las autoridades poder aplicar un plan donde se pueda atender a todos los pacientes. Explicaron que hay personas que se están muriendo por otras enfermedades. Elevaron su voz en mérito al derecho a la salud lo cual se estaría vulnerando en la región de Ucayali, al negar la atención a muchos ciudadanos siendo el caso más icónico el del excongresista fallecido casualmente por haberle negado la atención oportuna.

MAYCOL TUCTO