Combatir la ignorancia

Siempre pensé que muchos se reprochaban al no tener ningún pensamiento bueno, o que alguien se recriminaría por creer que algún hombre no lo tiene, es lo que imaginé. Pero ahora se me obliga a desengañar y decir que hay miles de personas que ni siquiera tienen remordimiento al no filtrar sus pensamientos.

Con la ignorancia, pueden surgir ciertos estados de ánimo: el engreimiento, la presunción de ser hombre meritorio, la inercia y la falta de deseo a progresar, la afición a los placeres y la aversión por la empatía; siendo así, estas personas continúan llevando una vida dura. Ahora te explico, que en esa muchedumbre tal vez podrías estar tú, y no lo sabes o tal vez lo sabes pero no lo quieres reconocer. Eso me conlleva a decirte, que todo problema trae consigo consecuencias, y la falta de lectura no es la excepción. Afecta el intelecto de cada individuo y a todas sus neuronas que las duermen con distracciones sin sentido: la televisión y las redes sociales como Facebook, Instagram, Snapchat, etc. De igual modo, afecta a nuestra capacidad de concentración, ya que, nuestras actividades del día a día no requieren de un gran esfuerzo mental. Otro perjudicado es nuestra salud física, puesto que, cuando se podría generar buenos hábitos nos acostumbramos a tener una vida en reposo.

De igual forma, con la ignorancia surgen enfermedades tales como el dogmatismo, el empirismo, el autoritarismo, el seguidismo, el sectarismo, el burocratismo y la arrogancia, resulta evidente que en la vida son indefectiblemente perjudiciales e intolerables, por eso, toda persona que la padezca tiene que superarlas como una orden o mandato religioso. Por todo lo anteriormente expuesto; para aquellos que saben leer pero no les gusta leer, la estrategia es simple: cambiar un libro por el periódico, cambiar el periódico por una revista a escoger y empezar a leer los temas que más te interesan. La solución no es tan difícil como parece. Debemos de cultivar el hábito del aprendizaje continuo, con el método analítico, para ser selectivos y poder emprender el camino correcto, y así, vivir una vida de inmenso coraje, sabiduría e iniciativa.

POR: Margarita O’Brien