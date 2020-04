Triste realidad del personal de salud en Ucayali

En pleno 2020 nos encontramos frente a una pandemia que supera los 2,5 millones de casos y que está afectando a millones de familias en el mundo. Asimismo, están en primera línea de combate, los especialistas en salud, que están luchando para controlar y salvar la vida de miles de pacientes que siguen en aumento.

Médicos y enfermeras están arriesgando sus vidas a diario, para poder ayudar a cada nuevo paciente que ingresa al establecimiento de salud, sin embargo, hay una triste realidad detrás de estos actos heroicos y es que la mayoría no cuentan con la respectiva protección completa que salvaguarde su salud.

Desde que comenzó el aislamiento social nacional el 15 de marzo, las autoridades de nuestra región no tomaron en serio las medidas de prevención sanitarias y no actuaron de manera correcta para la atención de pacientes con COVID-19.

Tanto así fue el problema, que tuvieron que asignar a los hospitales como el Amazónico, la implementación de carpas improvisadas para atender a los infectados de coronavirus, lo cual fue un error inmenso ya que no se tuvo el adecuado aislamiento y por ende puso en peligro a los pacientes que iban por otras enfermedades.

Nuestra región de Ucayali se encuentra en un estado crítico ya que las autoridades no se están preocupando por el personal de salud que hace semanas atrás pedía ayuda para que todos puedan tener la protección correspondiente como los trajes de bioseguridad, las mascarillas y guantes.

El personal de salud de nuestra región está indignado, preocupado y con miedo porque los están exponiendo a contraer el COVID-19, lamentablemente muchos hospitales presentaron problemas con infectados y tuvieron que cerrar por más de 24 horas para hacer la desinfección de los ambientes.

“Entre nosotros estamos trabajando por 24 horas y estamos expuestos. Me indigna que había un ambiente destinado para aislar los casos, sin embargo, los mandaron aquí improvisando con carpas sin tener agua y luz. Nosotros no podemos atender a las personas que tienen otras enfermedades por temor a que se contagien del COVID-19. No nos toman importancia y nos tienen abandonados”, señaló una enfermera del hospital Amazónico.

Lo peor de este caso, es que la población que se fue al hospital Amazónico, por algunas dolencias de salud no fueron atendidos por prevención a que no se contagien del coronavirus y los mandaron a sus casas a su suerte. Lamentablemente las cosas sucedieron así y la culpa no fue del personal de salud, ya que ellos se encuentran desesperados para que los ayuden con la protección correspondiente.

Es injusto que, a estas alturas, las autoridades de nuestra región de Ucayali sigan sin tomar importancia la salud de aquellas personas, que están dispuestas a seguir ayudando, pero con la seguridad de que van a continuar bien después de tratar a los pacientes infectados.

CLAUDIA ROJAS