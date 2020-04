De cada diez pacientes que requieran asistencia en ventilación, morirán ocho.

Ampliado 1: “Sobre ese caso particular (del doctor Abdulac Torres), se le ha pedido su apoyo, está en evaluación, pero si no es posible, recomendaré su cambio” Ángel Gutiérrez.

Ampliado 2: “La gente tomará conciencia cuando les afecte a uno de sus familiares y ahí el resultado va a ser nefasto, mi personal de salud hará todo lo posible, los resultados son los mismos, eso se da aquí y en cualquier país industrializado, en Europa sucede igual” Ricardo Muñante.

La mañana del martes llegaron a nuestra ciudad los ansiados equipos biomédicos para echar a andar el Centro de atención COVID, en el Hospital Regional de Pucallpa. El recibimiento de los equipos estuvo a cargo del presidente del Comando Regional de Lucha Contra el Covid, Ángel Gutiérrez, quien, acompañado del gobernador regional, Francisco Pezo; el director del Centro COVID, Ricardo Muñante y el director ejecutivo del HRP, José Mercedes, señaló que a más tardar el día de mañana este centro empezaría a recibir pacientes.

Las palabras del director del Centro COVID, médico infectólogo Ricardo Muñante fueron duras y precisas respecto del rol que cumplirá en la lucha contra la pandemia: “Yo escucho a las autoridades pedir a la población que permanezcan en sus casas, sin embargo, esto no ocurre. Entonces las personas llegan a los centros de salud ya con síntomas de gravedad, y quiero ser claro, las personas que llegan graves y requieren algún tipo de soporte, como es la ventilación, tienen un estimado de sobrevida del 10% o 20%. Es decir, de cada diez pacientes que reciba en ese estado, se me van a morir ocho”.

Además, el galeno señaló que, si la gente no hace caso a las indicaciones, las 50 camas que serán equipadas resultarán insuficientes.

“La gente tomará conciencia cuando les afecte a uno de sus familiares y ahí el resultado va ser nefasto, mi personal de salud hará todo lo posible, los resultados son los mismos, eso se da aquí y en cualquier país industrializado, en Europa sucede igual” sostuvo Muñante.

El responsable de la lucha directa contra la pandemia en nuestra región se refirió también a la forma en que serán atendidos los pacientes y el acceso a la información para los familiares. “Aquí no van a venir los familiares a pedir información, no se les va a dejar entrar, ni se les brindará información, porque ese no es nuestro trabajo, no estén reclamando por eso y si no quieren que ocurra eso, entonces por favor quédense en su casa para que eviten aumentar el número de infectados en Ucayali”, finalizó.

Aires de cambio

El Comando Regional COVID, al mando del doctor Gutiérrez, tiene como epicentro el Centro COVID del HRP, esta contingencia empezará a recibir pacientes el día de hoy, los equipos con los que se cuenta y que fueron presentados a la prensa son los siguientes:

Aspirador de secreción portátil (6), aspirador de secreciones rozable (20), aspirador de secreciones rozable de red de vacío (8), coche de paro equipado (20), desfibrilador cardiaco (20), electrocardiógrafo (10), monitor neonatal de funciones vitales de 8 parámetros (4), monitores de funciones vitales de 8 parámetros (5), monitores de funciones vitales de 8 parámetros (6), monitor neonatal de funciones vitales de 8 parámetros (5), monitor de funciones vitales de 8 parámetros (1), ventilador de transporte (4), ventilador mecánico adulto – pediátrico – neonatal (5), ventilador mecánico adulto – pediátrico (7) y ventilador mecánico neonatal (6).

Sobre este equipamiento el presidente del Comando declaró que inmediatamente se pondrán en funcionamiento, “mañana deben estar operando las camas de hospitalización, las de UCI demorarán un día o dos, yo quiero agradecer a los profesionales que llegaron desde Lima a apoyarnos en la ejecución de estos retos, sabemos que tenemos muchas dificultades, estamos en este momento en una fase crítica de aumento de casos, la enfermedad va crecer, lamentablemente vamos a tener mayor número de fallecidos” sostuvo el también vicegobernador regional.

Gutiérrez anunció la llegada de 2300 pruebas más, que ya están siendo distribuidas, incluso en Atalaya en donde ya hay casos positivos. También se refirió al caso del doctor Abdulac Torres, jefe de DIRESA.

“Sobre ese caso particular, se le ha pedido su apoyo, está en evaluación, pero si no es posible, recomendaré su cambio” sentenció.

HUGO ALEJOS