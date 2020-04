Decreto Supremo establece evaluación y criterios para gracias presidenciales

Tras declararse en emergencia el Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario, por razones de seguridad, salud y hacinamiento, un Decreto Supremo establece supuestos especiales para la evaluación y propuesta de recomendación de Gracias Presidenciales, y determina su procedimiento, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19.

La citada norma tiene por objeto establecer, de manera excepcional y temporal, supuestos especiales para que la Comisión de Gracias Presidenciales proceda a evaluar y proponer el otorgamiento de indultos comunes y por razones humanitarias, así como conmutaciones de penas, y desarrollar su procedimiento, en el marco de la emergencia sanitaria.

Los supuestos del proceso especial de indulto por razones humanitarias, son los que padecen una enfermedad crónica, en etapa avanzada, que aumente el riesgo de infección por COVID-19 y el desarrollo de complicaciones, conforme a lo señalado por el Ministerio de Salud; Padecen de otras enfermedades crónicas que, teniendo en cuenta las condiciones penitenciarias, se consideren vulnerables al contagio de COVID-19.

Para el indulto de las internas o internos sentenciados que se encuentren dentro de cualquiera de los siguientes supuestos, que sea madre y permanezca con su niño o niña en el establecimiento penitenciario. Que se encuentre en estado de gestación. Que su condena, efectiva o redimida, se cumpla en los próximos seis meses. Que se le haya impuesto una pena efectiva no mayor a cuatro años. Que sea mayor de 60 años de edad.

Los internos e internas deben cumplir, de manera concurrente, con las condiciones: Tener la condición de primario, no registrar condenas por otros delitos y/o no registrar medida de detención a nivel nacional. No contar con prohibición legal expresa.

En tanto, no procede la recomendación de gracia presidencial respecto de las internas y los internos sentenciados por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, delitos contra la Familia, delitos Contra la Libertad, delitos Contra el Patrimonio, delitos Contra la Seguridad Pública, delitos contra la Tranquilidad Pública, delitos contra la humanidad, delitos contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional, delitos contra la Administración Pública, Terrorismo, Financiamiento al terrorismo, lavado de activos, delitos cometidos por violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.

TONY REATEGUI