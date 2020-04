Línea gratuita para informar y orientar sobre COVID-19

Debido a la emergencia del COVID-19, sumado a la necesidad de información oportuna, la Federación Internacional de la Cruz Roja ha habilitado una línea de WhatsApp en el Perú para proporcionar orientación y ayuda a la población de forma ágil, veraz y sin costo alguno.

La línea cuenta con el apoyo de profesionales de la salud que pueden proporcionar información real sobre la enfermedad o la transmisión del virus, medidas de prevención, y brinda orientación en caso las personas tengan preguntas sobre los potenciales síntomas.

“Esto no solo ayuda a los pacientes con síntomas sino ayuda a quienes no tengan COVID-19 para que puedan identificar los próximos pasos más adecuados en su caso, y de esta manera no sobrecargar la línea nacional 113”, explica la ejecutiva, Melissa Monzón.

¿Cómo funciona?

La línea es abierta a todo público de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y es de forma gratuita, siendo el canal primario Whatsapp. Así la gente puede enviar un mensaje de texto o de voz a: ‪+51 953 746 543 – o a través del siguiente enlace ‪https://bit.ly/LineaCRojaPe que también puede ser compartido a través de las redes sociales. A través de este medio las personas serán dirigidas automáticamente a iniciar una conversación con la Cruz Roja desde su computadora o teléfono.

CLAUDIA ROJAS