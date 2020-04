Pucallpinos en Tacna piden ayuda al GOREU

Pese a la incertidumbre que viven la mayoría de familias en nuestro país debido al COVID-19, también hay miles que desean regresar a su ciudad de origen por razones económicas ya que por la cuarentena se han visto obligados a no trabajar.

Hay personas de Pucallpa, Iquitos, Lima, Puno, Arequipa etc. que están varadas sin tener un lugar donde quedarse y muriéndose de hambre. Hay niños y adultos mayores que están expuestos al coronavirus. Muchos de ellos pertenecen al grupo con grado de vulnerabilidad que esperan que los ayuden de manera gratuita ya que no tienen posibilidades de costear los gastos de viaje, comida y hospedaje.

En nuestra región de Ucayali, el empadronamiento para los traslados humanitarios ha traído complicaciones por las denuncias de muchos usuarios que afirman que las autoridades no les brindan la ayuda a todos y que las empresas de transporte les están cobrando para traerlos de regreso y que solo algunos tienen las posibilidades de pagar.

Hay pucallpinos varados en Tacna que pidieron la ayuda al gobierno de esa región, pero les negaron diciendo que no tienen la obligación de ayudarlos y que pidan al Gobierno Regional de Ucayali para que les brinde la ayuda necesaria ya que pertenecen a esa región.

“Los gobiernos no hacen nada por nosotros, lo único que hacen es engañarnos dándonos falsas esperanzas. Ya llevamos 45 días aguantando todo esto, esperando su santa paciencia y hasta ahora ni hay respuesta. No nos dan o nos brindan ni un albergue y lo que hacen es botarnos con la policía. En las sedes de los gobiernos hay bastantes personas que están yendo hasta caminando arriesgando sus vidas y el gobierno se lava las manos. La verdad es que nos están matando poco a poco, personas que quieren retornar a sus hogares porque no tienen ya ni que comer ni donde quedarse y no tienen familiares cercanos”, afirmó Darío Peña una de las personas que siguen a la espera de la ayuda de las autoridades para retornar a nuestra ciudad de Pucallpa.

Se pide a las autoridades pertinentes ver el caso de nuestros hermanos ucayalinos que están desesperados ya que no tienen el dinero para sus alimentos y están preocupados por las personas que corren más peligro de contraer el COVID-19 como lo son los adultos mayores.

CLAUDIA ROJAS