Culminó feria ‘De la chacra a la olla’

Este sábado 25 se realizó por segunda vez la feria denominada “De la chacra a la olla” en el parque Mangualito, pese a que estaba programado el 24 del presente mes en el campo ferial y el 25 en Manantay. Debido a la falta de coordinación en el programa se realizó sólo el 25 y en el mismo lugar que la primera feria.

“Deberían de avisar si es que habrá algún cambio, yo fui temprano al campo ferial para no hacer mucha cola y no había nada. Eso no es justo porque hacen gastar a una el pasaje y encima me arriesgo de contagiarme al salir de casa” manifestó Yuli Mesías.

Es preciso resaltar que hubo buena acogida tanto por los productores como de las personas que asistieron a la feria que se llevó a cabo el sábado, generando gran demanda entre los productos, los compradores respetaron los protocolos de salubridad para adquirir los productos regionales ofertados. Así informó el director de Agricultura, Edwin Miranda.

GABRIELA SÁNCHEZ