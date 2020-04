Plataforma virtual para Bono Familiar Universal se habilitará esta semana

El gobierno de Martín Vizcarra dio a conocer este domingo que se habilitará una plataforma para que las personas no incluidas en el bono puedan inscribirse y validar si no están en el padrón aprobado ayer. Estos mecanismos serán necesarios para las personas no incluidas.

Se trata de un portal web de inscripción para evitar aglomeraciones, en el que se deberá sustentar el cumplimiento de los parámetros establecidos para ser beneficiados con el bono, así lo dio a conocer la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna Flores.

La titular del Midis, señaló que este domingo (ayer) se aprobó la ampliación de beneficiarios del bono de 760 soles el canalizar la información de tres padrones. Esto se basa en la información de todas las personas con DNI, cruzado con el padrón general de hogares y con todas las personas del Censo 2017.

“Este bono tiene que salir máximo en el transcurso de un mes. Sabemos que llegar a 6 millones 800 mil hogares es difícil. Más aún que están divididos en 24 regiones, que están divididos en zona urbana y zona urbana marginal, pero también parte de este bono tiene que llegar a la zona rural”, señaló Luna Flores.

Por su parte el presidente, Martín Vizcarra, señaló que será una opción para que los que no hayan sido beneficiados tengan la oportunidad de demostrar que cumplen con los parámetros establecidos para ser beneficiarios del bono. Asimismo, señaló que la próxima semana se conocería quiénes conformarían dicho padrón.

“Vamos a usar verificar que llegue a todos, pero si luego hay familias que no están dentro del padrón, qué opción se tienen para decir que no le tocó y demostrar los parámetros dentro de lo definido”.

COMUNIDADES AMAZÓNICAS E INDÍGENAS

Martín Vizcarra, señaló que el nuevo bono familiar universal de 760 soles también llegará a las comunidades amazónicas e indígenas. Sin embargo, se establecerán medidas para no ponerlos en riesgo que por su naturaleza se encuentra aislada y libre de COVID-19.

“El bono universal también llegará a comunidades amazónicas e indígenas. Pero llegar a ellos puede significar un riesgo, porque por su nivel de aislamiento están libres del virus (COVID-19), y un bono puede generar más daño que beneficio. Vamos a buscar las salidas correspondientes”, acotó el mandatario.

