Cambio de timón en la DIRESA Ucayali

Colapso en los principales nosocomios de la región, muerte del excongresista Ushñahua y problemas en la evacuación del médico Favio Sarmiento, actual decano regional del Colegio Médico del Perú Consejo Regional Ucayali; habrían detonado cambios en el organigrama encargado de administrar la salud en la región. Willy Lora Zevallos reemplaza desde hoy a Antonio Abdulac Torres como jefe de la DIRESA. Asimismo, muertes en la puerta del Amazónico y reclamos por parte del personal de salud habrían motivado la salida del médico Juan Carlos Marmolejo Gálvez.

Respecto de estos temas, Ímpetu se comunicó anoche con el presidente del Comando Covid19, vicegobernador Ángel Gutiérrez, quien anunció cambios y respondió por los acontecimientos que indignan a la población los últimos días.

EL TRASLADO Y EL IMPASSE

Como se conoció el día de ayer, el traslado del decano Sarmiento tuvo un impasse: faltaba la firma de Abdulac Torres. Sobre el particular se pronunció el mismo decano nacional del CMP, Miguel Palacios, este confirmó un problema con la firma necesaria para evacuar al galeno. Sobre el particular, el presidente del Comando COVID19, dijo:

“En realidad ha habido un tema me parece que de desconocimiento de la metodología del proceso de traslado. La capsula, el lugar donde iba a llegar a Lima, son varias cosas. Todo se fue superando, las coordinaciones las hicieron el doctor Torres (ex DIRESA) y Samaniego (director ESSALUD). A mí me pidieron que apoye en esa dificultad porque faltaba una firma, porque se negaba el doctor Torres, se exigía un documento por escrito y no era necesario. Esto se superó rápidamente. No hay un solo paciente que se haya trasladado a nivel nacional, por lo tanto, hasta hoy no había un protocolo sobre como trasladar un paciente COVID19. Ucayali es el primero y esto servirá como antecedente para otras regiones”.

El vicegobernador confirmó también que la doctora Pilar Mazzetti intervino para lograr este traslado.

AMAZÓNICO COLAPSADO

El último fin de semana fallecieron dos personas en la puerta del Hospital Amazónico de Yarinacocha, el personal del nosocomio se negó a atender a los pacientes porque las áreas críticas se encuentran en cuarentena. Personal médico denuncia carencia de equipos de protección personal, además, otras voces, como la del congresista César Gonzales, denunciaron que los equipos llegaron incompletos al Centro COVID19 e incluso pidieron la cabeza del gobernador Pezo.

El día de ayer se realizó un plantón, los médicos y personal asistencial se niegan a trasladar las áreas al Hospital Regional de Pucallpa. Sobre el particular, el doctor Gutiérrez señaló: “es muy lamentable lo que ocurrió, ante ello tomamos acción, hoy ya se ensamblaron los respiradores mecánicos, todos están completos, completamente equipados”.

Ímpetu consultó sobre la atención en los centros hospitalarios, “no se está atendiendo porque el personal está en cuarentena. Incluso en el Centro COVID19 se atienen los pacientes delicados que derivan las postas y los triajes diferenciados. La capacidad de atención ha rebasado, la decisión que se ha tomado, a sugerencia de los profesionales de Lima, es que solo habrá un hospital COVID y otro para patologías no COVID. El Amazónico debe mudarse al Regional, en ambos casos los trabajadores están entrando en cuarentena por probable contagio del coronavirus, esto hace que haya un menor número de trabajadores, por eso lo mejor es juntarlos en un solo lugar. Es por su bien”, sostuvo el vicegobernador.

Además, informó que son más de 30 los galenos en la región que se encuentran infectados con el temible coronavirus. También hay 50% de trabajadores de salud que está en sus domicilios por presentar comorbilidades, esto merma la cantidad de personal que hace frente a la pandemia. “Esta semana terminan su cuarentena muchos de ellos y esperamos se reincorporen a sus puestos”, señaló.

LAS CONTRATACIONES

Sobre el nuevo personal, el presidente del Comando COVID19, señaló que es muy complicado darse abasto de médicos en la región. Son aproximadamente 25 los médicos que son necesarios en el Centro COVID19, “llegan dos intensivistas de Lima, de la Universidad Cayetano Heredia. Asimismo, hay una promoción que egresa, hemos requerido a estos profesionales mediante trámite formal”, sostiene Gutiérrez.

Esta semana, según Gutiérrez, se vería implementado el Centro COVID19 en sus tres áreas, hospitalización (que ya viene operando), cuidados intermedios y UCI.

CONTROL DE CUARENTENA

El presidente del Comando COVID19 se muestra preocupado por lo que considera un crecimiento geométrico de los contagios en nuestra región. “A diario crecemos hasta 20% en contagios” dice Gutiérrez. Además, señala que el número real de contagios es hasta cuatro veces el que muestra la estadística oficial.

“Si la estadística muestra 370 casos, entonces los contagio reales deben rondar los 1200 casos, asimismo ocurre con la cantidad de fallecidos, estas dos semanas son determinantes para controlar esto”, sostuvo el galeno.

El vicegobernador anuncia un mayor control de cuarentena, liderado por las FFAA y la PNP, que tendrá como acción principal el cierre de calles al tránsito de vehículos. Además, evitar la conglomeración en centros bancarios y de abasto de la región.

“Calles cerradas y mayor control de vehículos. Estamos en la etapa 3 del coronavirus”, finaliza el vicegobernador.

CAMBIO SIN TINTES POLÍTICOS

La región pasa por una crisis en salud, las críticas al exdirector Torres inclinaron la balanza el último fin de semana y la mano del vicegobernador se impuso. Willy Lora Zevallos es el nuevo director de la DIRESA. Anestesiólogo de la UNMSM, médico nombrado en el HRP hasta el 2019. DIRESA San Martín 2016 en reemplazo de Milciades Reátegui, actual enviado del MINSA en nuestra región. Ocupó el cargo en 2014. Candidato a vicegobernador regional en la terna de la K, junto al exvicegobernador Mariano Rebaza, quien entonces compitió con Francisco Pezo. Lora compitió con Gutiérrez, hoy toca que trabajen juntos.

Ímpetu se comunicó con el flamante jefe de DIRESA quien brindó algunos alcances de su gestión venidera.

“Es un momento inédito no solamente para la salud de Ucayali, sino para la salud mundial. Por ello es un reto inmenso asumir la DIRESA”, sostuvo el galeno.

“Yo soy médico, trabajador del sector salud y siento las mismas necesidades de mis colegas que han sido afectados también por esta enfermedad. Por ello toca priorizar acciones, en primer lugar la protección de los trabajadores del sector salud” indicó.

Asimismo, habló sobre la atención de los pacientes, mediante reordenamiento de los centros de salud. Considera que hay que cambiar la percepción que tiene la gente de que no se les atiende. Criticó la forma en que la gestión anterior comunicaba las acciones a las personas.

Además, dijo que reforzará el control comunitario y se hará mejor seguimiento de las personas infectadas. “No solo es necesario el tema salud, sino que hay que coordinar con otras áreas el apoyo alimentario a estas familias, para que no salgan y no sigan contagiando”, finalizó el flamante director.

Sobre las manifestaciones dijo que el día de mañana se reunirá con los gremios médicos y directivos de los hospitales para coordinar las acciones a tomar, no solo en tema de COVID19. Sino también en dengue, muertes maternas y control pediátrico.