Piden restablecer la cadena de pagos sumando más empresas de factoring

“Solicitar criterios como poseer información financiera de los dos últimos años, haber negociado facturas en ese mismo lapso y tener un capital no menor a los S/ 645 mil, no hace más que acentuar la concentración y reducir la capacidad de llegada a un número mayor de beneficiarios”, dijo.

“Dentro del conjunto de políticas de inyección de liquidez para restablecer la cadena de pagos, el gobierno estableció un fondo de US$ 1000 millones para promover el factoring en beneficio de las mipymes, sin embargo, como está sucediendo en todas las formas de ayuda diseñadas por el gobierno, los recursos no llegan a todos”, comentó.

