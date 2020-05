¿Vacancia de cuarentena?

Nuevamente, si se trató de un error ¿Por qué no figura la corrección del mismo con una siguiente Resolución de Alcaldía? Y si no se trató de un error y efectivamente encargó durante cuatro meses la alcaldía como advierte el JNE ¿A dónde fue el alcalde Guerrero?

Sobre si podrían los regidores haber incurrido en delito, Ángeles declaró “Omisión de deberes funcionales, se llama el delito; por no haber verificado si el señor tenía o no permiso para salir de la localidad y a pesar de ello, sin verificar, han votado en contra del pedido de vacancia”.

