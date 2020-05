Captan a policía pidiendo coima a motocarrista

Asimismo, al interrogar al motocarrista, este señaló que, ante la necesidad de no tener ingresos tuvo que comprar cervezas para revenderlos, puesto que obtendría ganancias de forma rápida. Por tanto, aceptó estar infringiendo ante el decreto impuesto por el Estado. No obstante, teme por las represalias que pueda tomar este efectivo al ser descubierto.

La pandemia del Covid-19 en el país, así como en nuestra región dejó al descubierto la gran necesidad de los pobladores, por ende, quienes se dedicaban a las ventas ambulatorias subsistiendo del día a día tuvieron que reinventarse de alguna u otra manera en las necesidades básicas comerciales, no obstante, algunos optaron por otros comercios aún no permitidos.

