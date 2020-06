Invocan a funcionarios a colaborar con la campaña

“Hago un llamado a todos los funcionarios y autoridades que perciben sueldo del Estado, se unan a esta Campaña ‘Ucayali Sí Puede’ y juntos disminuyamos el índice de muertes por Covid-19, de esa manera la gente nunca nos juzgará que, siendo un servidor público, percibiendo un sueldo en época de cuarentena, no fuimos solidarios con los que se quedaron sin trabajo, que no tienen ni qué comer, mucho menos para comprar medicamentos caros”, expresó la consejera.

