¿Cuándo se termina una pandemia, como el Covid-19?

Es una interrogante compleja, y la respuesta puede ser tan vacilante, como la demora de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en decretar la actual crisis sanitaria como una pandemia. Pero como consenso, su fin podría decretarse con el descenso sostenido de los contagios y la mortalidad.

Por eso, más que la extinción del Sars-Cov-2, lo que verdaderamente determinará el fin de la pandemia, será la masividad de los contagios en la población, generando lo que los médicos llaman inmunidad de rebaño… es decir, quienes no tienen protección contra el virus, probablemente no se enfermen, porque el resto de las personas que lo rodean, ya no se enfermarán, conformando una especie de barrera virtual.

No será un proceso rápido y simple decretar el fin de la crisis, y probablemente genere en la OMS la misma vacilación que tuvo para anunciar el inicio de la pandemia. Incluso, no pocos estiman que el fin de la pandemia de coronavirus no será decretada por médicos y científicos, sino por políticos.

Será cuando la gente presione por su derogación, acostumbrada ya a convivir con el virus y descubra, por ejemplo, que el riesgo de contraerlo sea el mismo que padecer malaria. Un dato: en 2018 (última cifra disponible), la malaria mató a 400 mil personas e infectó a 228 millones.

El Covid-19 le ha costado la vida a 282 mil personas y ha infectado a poco más de cuatro millones. Las personas pueden cansarse y frustrarse tanto de las restricciones, que pueden terminar declarando el fin de la pandemia antes que los médicos o incluso, que sus líderes.

MODELO MATEMÁTICO

Mientras en el mundo se trabaja en la búsqueda de una cura o vacuna contra el coronavirus, entidades como la Universidad de Singapur realizan estudios para determina el ciclo de vida de esta pandemia.

Esta casa de estudios ya ha dado a conocer sus pronósticos, entre los cuales da cuenta que el covid-19 se irá del Perú el día 31 de julio. Esta teoría se basa en una serie de estudios de cálculo que se han puesto en práctica.

“El modelo SIR (susceptible-infectado-recuperado) se alimenta con datos de diferentes países para estimar las curvas del ciclo de vida de la pandemia y predecir cuándo podría terminar en los respectivos países y el mundo”, se explica en la web de la Universidad de Singapur.

Debido al interés que se ha generado por esta teoría, la Universidad de Singapur hizo una aclaración al respecto. “El sitio web es estrictamente solo para fines educativos y de investigación y puede contener errores. El modelo y los datos son inexactos a las realidades complejas, evolutivas y heterogéneas de diferentes países”, apuntó.

De acuerdo a la proyección de diferentes estudiosos y analistas dadas a conocer por las redes sociales, en el mundo, el coronavirus finalizaría el 30 de mayo en un 97 % y el 1 de diciembre debería estar en un 100 %.

VIDENTES

Abhigya Anand es quizás la astróloga más joven y con tan sólo 14 años ya empieza a ser conocida en el mundo por la predicción que realizó en agosto de 2019 sobre una grave enfermedad que afectaría a gran parte del planeta desde noviembre de 2019 a abril de 2020, fecha que sería el punto máximo.

Si bien no se refiere exactamente al Covid19, si menciona una enfermedad generalizada que duraría aproximadamente un semestre y que sería provocado principalmente por la energía de la conjunción planetaria entre Saturno, Júpiter y Marte, que tuvimos hace poco tiempo atrás.

Según lo que ella menciona “podría” comenzar a calmarse paulatinamente a contar de este mes de mayo en el mundo. Si bien ella con bastante precisión habló sobre el Covid, hay algo que sorprendió aún más a quienes siguen sus videos en youtube.

En una siguiente predicción anticipó la posibilidad que se provoque un cambio en el eje de la tierra siendo este acontecimiento lo que marcaría un antes y un después para el planeta y probablemente permitiría que el virus empiece a retroceder con fuerza.

Sus seguidores especulan sobre lo que causaría este evento, como por ejemplo, un fuerte terremoto o la erupción de un mega volcán. Todo lo mencionado sería según sus cálculos astrológicos que ya han dado mucho que hablar en el mundo, no sólo por su corta edad, sino también por sus aciertos.

También, Silvia Brown realizó profecías en su libro End Of Days escrito en 2008. Ella es considerada hoy una futuróloga y se dedicó a trabajar como medium y vidente. En el libro habla sobre una grave enfermedad que afectaría este año. Acá parte de lo que menciona:

“Alrededor de 2020 una enfermedad grave similar a la neumonía se extenderá por todo el mundo, atacando los pulmones y los bronquios y resistiendo todos los tratamientos conocidos. Casi más desconcertante que la enfermedad en sí, será el hecho que desaparecerá tan pronto como llegue y atacará de nuevo 10 años después (2030) y luego desaparecerá por completo”

Silvia Brown, también habría mencionado lo que ocurrió en 2010 con la gripe aviar, pero cometió innumerables errores en sus predicciones que incluso le costaron varios cargos y fue blanco de muchas críticas. Al parecer este sería uno de sus grandes aciertos.