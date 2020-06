Proponen instalar un comando de salud intercultural

Representantes de los pueblos indígenas coincidieron en que es necesario instalar una entidad que incida en la práctica de la medicina tradicional a la par de la medicina científica. Recordaron que en Colombia hay experiencias exitosas y que lamentablemente en Perú se ha descuidado esta propuesta has el extremo de reducir su presupuesto o, como en el caso de Ucayali “esa dirección está perdida”. Aquí lo que opinan los representantes de los pueblos indígenas.

RONALD SUÁREZ

Presidente del consejo shipibo-konibo-xetebo

Saludamos la iniciativa, ya se debe dar esta propuesta porque por experiencia propia y comunicación con hermanos de Colombia de los pueblos indígenas; por ejemplo, están aplicando la medicina tradicional a la par de la medicina científica.

La propuesta es un avance muy importante y esperemos que se mantenga para la lucha contra el Covid-19. De esa manera también nosotros podamos salvaguardar la salud de nuestros hermanos en todas las comunidades indígenas.

También esperamos que el apoyo sea 100 por ciento efectivo y que no solamente sea para las comunidades cercanas, hasta el momento no llegan a Iparía, Tahuanía y Tamaya por ejemplo. Las autoridades no están llegando a todos los sectores. Una cosa más, se comenta en estos días que las cifras de infectados va disminuyendo, pero eso es porque la gente ya no confía mucho en los hospitales.

JHOMAR MAYNAS

Presidente de la Asociación de Jóvenes Indígenas de la Región Ucayali.

Esperemos que no solo sea una propuesta, sino que ya sea parte de las acciones frente a Covid-19 que viene azotando a pueblos indígenas en la región.

Ya era tiempo, mucho tardaron querer dar la atención adecuada a nuestras comunidades nativas, Incluir esta propuesta reforzará el trabajo que también existe en las comunidades nativas quienes vienen utilizando diversas plantas medicinales para enfrentar el COVID-19.

WELMEREX CAIRUNA

Comunicador social indígena

Hay un planteamiento de las Organizaciones Indígenas Nacionales al respecto. En el MINSA existe una Dirección de Salud Intercultural que, por cierto, con el nuevo gobierno y vacado ‘PPK’, redujeron el presupuesto y me atrevería a decir que lo desaparecieron. Y ni que hablar aquí en Ucayali, esa dirección está más perdida.

Indudablemente un comando de Salud Intercultural que se dedique a la atención de personas con sospechas del Covid-19 sería interesante e importante. En la ciudad nuestros médicos están infectados y los pocos que quedan están luchando y otros renuncian por temor a contagiarse y con todo eso, ¿querrán ir a las comunidades?

En estos tiempos la verdad no sé si nuestras autoridades regionales tengan esa bendita palabra llamada “Voluntad” para apoyar a las comunidades. Supuestamente la ministra vino e inauguró las instalaciones del Comando Matico, y casi todos fuimos testigos que los flashes todo se lo llevaron las autoridades. Si se logra instalar un comando Intercultural los miembros del Comando Matico deberían de estar en la cabeza.

PABLO SALAS