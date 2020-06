VOZ DE LA CALLE

¿Cuál es su opinión sobre la reducción de sueldos del Presidente de la República, ministros y altos funcionarios públicos del país, que ganen más de 15 mil soles, para contar con un fondo de resarcimiento al personal de salud fallecidos durante el cumplimiento de sus labores profesionales?

CLAUDIA SACO (32)

Obstetra

Estoy de acuerdo, porque todos y todas debemos involucrarnos en las consecuencias que esta pandemia está ocasionando. Entonces, si de parte del Presidente disminuye su sueldo los congresistas también deberían hacerlo para la lucha contra el Covid-19. He leído que serán 40 mil soles que se darán a las familias; sabemos que nada repara una pérdida familiar, pero si en algo puede ayudar a la familia económicamente está bien, y está bien que sea para todo personal de la salud en todos gremios porque todos están en primera línea.

JONATAN ORLANDO BASAGOITIA CARDENAS

Juez Superior de la 1 Sala Penal de la CSJU

En principio, el aporte a la lucha contra la pandemia, proveniente de la reducción de los sueldos de las autoridades gubernamentales, como de los altos funcionarios del Estado, es una medida que se está aplicando en otros países. En el Perú, fue la presidenta del Tribunal Constitucional la que propuso la iniciativa, no atendida en su momento, e incluso desdeñada por el mandamás del BCR, que la consideró una “tontería”, revelando una orfandad de criterio y de sentimientos de hermandad con los compatriotas que atraviesan situaciones dramáticas.

VANNIE ROBLES (28)

ABOGADA

Las personas que han trabajado en los centros de salud han muerto en función de sus labores del día a día y son parte del Estado, y me parece una buena iniciativa del Presidente y de los ministros el poder generar esta reducción para contar con los fondos para cada familia del personal de salud. Quienes también tienen hijos y los proyectos de vida no se deben quedar truncados y está bien ver el tema de poder sustentar esos gastos. Esto es una manera de resarcir de parte del gobierno.

RUBENS CASTAGNE (20)

Estudiante

Acerca de la reducción de sueldo, claro que estoy de acuerdo que deben bajar el sueldo aun siendo estándar que esté en el rango de la media, porque hay algunos funcionarios que no tienen un estudio completo de doctorado y eso determina que tan preparado estás para asumir un cargo de esa magnitud, acerca de impunidad que le dan están muy sobre valorados ya que ser congresista es un trabajo importante para la nación, pero no es para que el dinero de todos los peruanos vayan a bolsillos tan solo aplicando leyes que a ellos los beneficia.

JESÚS CHOTA (17)

Estudiante

Me parece bien la reducción de sueldo, no por el hecho de que estoy molesto que ellos ganen más, pero si nos ponemos a pensar sería una ayuda para el Perú, especialmente ahora que debemos estar unidos. Esos sueldos llegarían a ser parte de los implementos médicos que no hacen falta en muchas regiones del país. Sé que ellos están haciendo su trabajo, pero me parece absurdo la idea que ganen muchísimo más teniendo en cuenta la economía actual del Perú.

JAZMÍN SINARAHUA (30)

Contadora

Para mí es solo una especie de gesto superficial, ya que las circunstancias han obligado al ejecutivo a tomar esta medida y sobre todo no soluciona la raíz del problema: El correcto uso de los recursos del Estado. Con el nuevo caso Swing, se evidencia la dilapidación del dinero estatal en contrataciones fantasmas e innecesarias. Además de las incontables licitaciones que solo sirven para robar en porcentajes enormes, la reducción de los sueldos de los altos funcionarios no soluciona ningún problema. Y eso no se consigue disminuyendo el salario de los funcionarios y ojo es una disminución temporal por dos meses o quizás más del 10 al 15 por ciento del salario incluyendo el aguinaldo.

KAREN KLUG (22)

Practicante de enfermería

Opino que es una gran labor, ya que como bien todos conocemos, ellos ganan muy bien, fuera de su sueldo, la corrupción les funciona muy bien así que hay un aporte extra para todos ellos, pero es muy lamentable que pase todo esto y que estemos sufrimiento grandes pérdidas hermanas. Como también es lamentable que seamos el país más corrupto y con gente muy ingenua. Son los maestros, médicos entre otras profesiones más arriesgadas las que deben darles un sueldo correcto.

ERICK GONZALES (27)

Trabajador independiente

Me parece correcto la reducción de sueldos, porque los sueldos mensuales del Poder Ejecutivo supera el monto de 15 mil soles al reducir eso permitirá ayudar económicamente a los deudos del personal de la salud fallecidos como consecuencia de sus actividades en la contención de la Covid-19 en el país, ya que ellos fallecieron en cumplimiento de su labor como profesionales, y eso es admirable, ya que algunas de las familias dependían del sueldo económico del esposo o esposa, ahora la familia de los deudos en estos tiempos de Covid-19, ellos tienen que buscarse la vida.

