Dos niños han fallecido por Covid19 en Ucayali

Lo que llama la atención es que el MINSA no cuenta con las cifras actualizadas, ya que, hasta el 3 de junio, la Dirección Regional de Salud (DIRESA Ucayali), ha reportado 138 fallecidos, lo que difiere en 25 defunciones no registradas en el conteo nacional. Con 113 defunciones, el MINSA proporciona a Ucayali un 2,25 % de letalidad.

You May Also Like