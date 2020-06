Sexagenario pide ayuda para cobrar su bono y atenderse en centro de salud

“Yo no puedo escuchar, es lo peor perder la capacidad de oír. Lo que pido es una pensión o un bono para poder tratar mi enfermedad de dolor lumbar en la columna, le cuento que hace poco casi me atropellan, ya nadie me respeta”, afirmó el adulto mayor.

En la actualidad, en Pucallpa hay muchos adultos mayores que son beneficiados con pensión 65 que dispuso el Gobierno, sin embargo, hay algunos que aún no están enterados de esta noticia y no tienen información de como cobrar.

