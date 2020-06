LA VOZ DE LA CALLE

El país ingresa a la segunda fase de reactivación económica y Ucayali no está considerada, por lo tanto, tendremos más tiempo de desempleo. ¿Cree que sea responsabilidad sólo de la gente por desobedecer y no hacer cuarentena, como dice el gobierno?

ALISON TARAZONA (20)

Estudiante de Derecho y Ciencias Políticas – UNU

Considero que es uno de los motivos, pero no el único. Si nuestro departamento no está incluido para retomar actividades económicas es por el alto número de casos confirmados que estamos presentando ya que ello indica que hay mayor posibilidad de que siga aumentando y así la situación se haga más dramática; decir que fue desobediencia tiene mucha razón, como población nos faltó tomar conciencia en las primeras semanas, y nos confiamos del “aquí no hay, así que no tenemos que preocuparnos”, un pensamiento que nos llevó a dónde estamos.

JHORVIS FRITZ (22)

Estudiante de Contabilidad

Aquí las responsabilidades son compartidas, tanto del gobierno regional por no elaborar un plan de contingencia sanitaria mucho antes que se presente el primer caso confirmado en la región, y del gobierno nacional por no tomar en cuenta que, en los departamentos, Ucayali para ser exactos, hay un considerable ingreso económico con casi medio millón de habitantes, la mayoría trabajadores independientes y que generan ingresos diarios.

Si hablamos porqué Ucayali no fue tomada en cuenta, considero que la culpa también fue de la desobediencia de nuestros ciudadanos por no respetar la emergencia sanitaria.

JOSEMIR CASTRO (25)

Trabajador independiente

Tanto el gobierno como la ciudadanía cumplieron un rol importante para llegar al punto en el que estamos. Refiriéndome a Ucayali y profundizando en ese tema, el gobierno regional fue el factor por el cual el virus entró a Pucallpa. Conociendo la escasa atención en los hospitales por la obra del Hospital Regional de Pucallpa sin terminar y los enfermeros de las postas sin el cheque de pago que no llega dos meses, con postas en huelga y todo el problema en salud que tenemos en la región no tomó las prevención necesaria en sus fronteras y para que la gestión del alcalde no se vea paupérrimo como el que ha resultado ser.

JACKELINE MATHEWS (41)

Ingeniera

Eso no tiene que ver, más bien lo que sí pudo haber ocurrido para no estar considerados es que el GOREU no ha priorizado alguna obra de envergadura para la región para este 2020. No tiene obras propias, es decir, no ha impulsado proyectos de inversión pública para este año. Lo que se está haciendo es darle continuidad a lo que dejó la gestión anterior. El Estado hace mucho trabaja bajo el enfoque de gestión por resultados y Ucayali no es la región privilegiada por lo que ya conocemos.

ERICK CHÁVEZ (25)

Comunicador

Ucayali ya inició la reactivación económica hace varias semanas, no hizo la cuarentena por más de 15 días, y no por necesidad, sino por inconciencia, “el Coronavirus mata a poshecos” escuchaba decir por ahí a un motocarrista, o “no te metas en mi vida” dicen mis vecinos cuando se les llama la atención. La suma de inconsciencia de la población con la incapacidad de las autoridades desemboca en la muerte de cientos de personas por el COVID-19, y el contagio masivo por querer seguir ganando dinero de muchos ucayalinos.

No estamos en el plan de reactivación económica del MEF, pero tampoco estuvimos autorizados para salir después de las 6:00 pm. ¿Alguien lo cumplió?

METSABERI CASTRO (22)

Estudiante

En esta segunda fase de reactivación económica, si el gobierno central culpa por incumplimiento de la población, también debe tomar en cuenta que la entrega de bono a las familias empadronadas por el sistema de focalización de hogares ha sido un caos al no considerar a los pobladores de áreas rurales de extrema pobreza. Finalmente, este proceso de segunda fase habrá más desempleo en los sectores laborales y empresas privadas. Ucayali será un caos por falta de deficiencia y de decisiones políticas del gobernador regional y de los gobiernos locales.

MIGUEL AMARINGO (19)

Estudiante Ing. Civil

No, la culpa no la tiene el pueblo directamente. Porque hay muchas necesidades que gran parte de la población la afronta a diario, y eso obliga a tener que hacer “algo” para sobrevivir a esta situación. El gobierno local, debió accionar mucho antes, ya teniendo como muestra clara a las regiones vecinas y, cómo se iba dando los casos tan rápidos, tuvo que haber mayores ganas de poder actuar en favor de todos los ciudadanos ucayalinos, fuimos una de las últimas regiones en poder contraer el virus; somos unas de las primeras en expandirse más.

PEDRO PEREZ (24)

Trabajador independiente

La culpa es de ambos (gobierno y la población). Del Gobierno Regional por callar la existencia de casos confirmados y decirle al mundo entero que todo está bajo control cuando todos aquí sabíamos que no era así, generando malestar en la población e indignación por sus autoridades. Pero la culpa la lleva más la población ucayalina, ya que es nuestra desobediencia y falta de conciencia la que nos hace salir a las calles, nuestra falta de higiene y el mal y/o no uso de los implementos básicos de bioseguridad lo que nos está matando.

STEVE APAGÜEÑO (26)

Actor y director de teatro

Creo que no vale la pena tomarnos el tiempo de buscar un culpable de lo que nos está pasando, esa no es una buena manera de ver las cosas. Creo que todos, pueblo, gobierno, somos responsables desde mucho antes que esto empiece, nuestra escasa educación, nuestras malas actitudes, nuestra falta de valor y conciencia, falta de empatía y amor nos hace sufrir más este tipo de situaciones que estamos pasando y cuando la cosa se pone muy fea, lo primero que sabemos hacer es buscar a alguien a quien culpar de nuestras propias desgracias, errores, en eso somos expertos, no somos valientes e inteligentes para asumirlo y hacernos responsables.

PEDRO CHUMBE (21)

Estudiante universitario

En nuestra región, considero que es un 40% culpa del gobierno y un 60% culpa de la gente, los protocolos de prevención estaban dados, la gente hizo caso omiso a la situación en otras regiones (era obvio que llegaría), el gobierno no actuó debidamente, ocultando casos o simplemente esperando a que todo empeore, tanto población como gobierno formaron parte de este caos formado. La responsabilidad es del pueblo, por dejarse comprar con mítines y elegir a incapaces para gobernar la región, y por no hacer caso a las órdenes del gobierno central.

PABLO SALAS