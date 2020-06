¿A qué hora puedo hacer mis trámites?

La atención será a partir de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. Los días sábados se atenderá de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. La atención vía telefónico será de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.

El banco atenderá de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. La banca y app web atenderá de lunes a domingo de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

La atención presencial se realizará de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Sin embargo, en Ucayali y otras regiones la atención será de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

La atención en sus oficinas es de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Mientras que su banca telefónica atenderá de lunes a sábado de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

El banco estará abierto de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. a nivel nacional y la atención por vía telefónica se realizará de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

You May Also Like