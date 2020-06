Crónica de un sobreviviente del COVID-19

Mi nombre es Luis Ríos Pinedo, mi historia es la siguiente: Cuando me fui la primera vez me hicieron el descarte y salió negativo, pero la segunda vez que me hice la prueba, salió de nuevo negativo, pero no podía caminar y me llevaron en silla de ruedas.

Ese día conmigo entró el doctor Mendoza quién ya falleció. Esa noche para mí fue un martirio dormir en triaje, al aire libre. Al siguiente día me faltaba el oxígeno y yo en mi desesperación me abracé a un balón de oxígeno para poder salvarme y así fue.

Vi como nuestros hermanos mueren (entre lágrimas), lo peor de todo es que no saben tus familiares si eres tú o no, porque lo primero que hacen cuando mueren es que te encintan en la cabeza, luego te ponen en una bolsa y te encintan como encomienda.

No es como nuestras autoridades dicen, Pancho Pezo brilla por su ausencia al igual que los demás alcaldes de los diferentes distritos.

Luego, me llevaron a UCI, en dónde todo es infectado, vi a muchos ir en camilla especial, te cuento que de 10 solo 1 o 2 regresan. Muchos murieron por falta de oxígeno, yo sobreviví porque me aferré a un balón y dije que nadie me lo iba a quitar.

Estuve cinco días, en dónde me pusieron boli-trol cada 8 horas. Doy gracias a Dios y a todos los técnicos y enfermeras que me salvaron, para mí son héroes nacionales porque arriesgan sus vidas a pesar de no estar bien protegidos, por eso pongo el pecho por ellos.

Me habían diagnosticado con diabetes y tenía 238 de glucosa, para mí fue algo sorpresivo porque yo nunca fui diabético, pero luego me estabilicé y me explicaron que fue una diabetes emotiva.

Me dieron de alta porque dijeron que ya no tenía nada, pero me dijeron después que tenía taquicardia, porque me agitaba, ese rezago me dejó ese bicho coronavirus. Hasta ahora me agito, pero ha mejorado un poco gracias a Dios.

Lo que pido es que a los pocos sobrevivientes que quedamos, nos apoyen con víveres, ya que la mayoría somos personas humildes que estamos recuperando nuestras vidas y necesitamos medicinas y la ayuda de todas las personas y autoridades de buen corazón.

