Populistas de Ucayali le rindieron homenaje a Javier Alva Orlandini

El 31 de mayo le rendimos homenaje en vida, pero a las 7 de la mañana del día siguiente estaba muriendo por un infarto cerebral. Nos dejó fríos a todos, pero se fue escuchándonos y viéndonos en un mensaje televisado que le enviamos esa mañana”.

De esa manera y todavía trémula, Melita Ruiz López, ex alcaldesa de Pucallpa y ex prefecta de Ucayali, connotada militante de Acción Popular, se refirió a la muerte de uno de los fundadores de ese partido, Javier Alva Orlandini, a los 92 años de edad, ocurrida hace una semana (el lunes 1 de junio), día de aniversario de esa organización política que tres veces llegó al gobierno con el Presidente Fernando Belaunde Terry y un paso transitorio de Valentín Paniagua.

La actividad la organizó en todo el país por un grupo de líderes populistas encabezados por Raúl Diez Canseco Terry.

Melita Ruiz piensa que tal vez “la impresión o quizá una fuerte nostalgia” por los 64 años que cumplía este año Acción Popular y el homenaje que desde Ucayali y otras partes del país le enviaron a su lecho de enfermo, porque estaba dos años en cama, ocasionaron su deceso. Melita Ruiz recordó que “junto con Fernando Belaunde, Javier Alva fundó el partido aquel 1 de junio de 1956, día del ‘manguerazo’, que permitió la inscripción de Acción Popular, que el Jurado Nacional de Elecciones le había negado, pero que hizo que el partido llegara en segundo lugar en las elecciones generales de ese año, hasta que en 1963 alcanzara la Presidencia de la República por primera vez”.

“Yo me inscribí en el partido recién en 1974 y no me arrepiento, porque me enseñó mucho y sobre todo me dio independencia, después de algunos maltratos que recibía en mi hogar y ya Javier Alva era un connotado dirigente nacional del populismo, con una personalidad fuerte, pero muy humilde y servidor como no los hay actualmente en la política”, prosiguió Melita Ruiz.

“Fue lamentable tener que enviar el pésame al día siguiente en que le habíamos rendido un merecido homenaje, por eso le puse en el mensaje de condolencias ‘te fuiste un 1 de junio como para nunca olvidarte y llevarte siempre en nuestros corazones’”.

En su mensaje de homenaje por su trayectoria y su legado de liderazgo, Ruiz López que le hacían ese homenaje celebrando el aniversario de su organización “del cual usted fue uno de los fundadores y ha sido un gran guerrero en el partido. Por eso, mi reconocimiento a usted, a la lealtad que siempre ha tenido con el partido, la humildad y el trabajo que siempre nos ha inculcado. Para mí es un honor. ¡Alva lealtad, Alva lealtad!

TRAYECTORIA

Javier Alva Orlandini nació en Cajamarca el 11 de diciembre de 1927. Destacó como político, abogado y dirigente de su Partido Acción Popular que fundara junto con Fernando Belaunde, con quien, después de del ‘Ultimátum de La Merced’ del 1 de junio, unos días después, el 7 de julio, consiguieran la inscripción de la candidatura de Belaunde como Frente Nacional de Juventudes Democráticas que luego se convirtió en Acción Popular. Fue diputado y senador, presidente del Consejo de Ministros, Primer vicepresidente de la República, presidente del Tribunal Constitucional y candidato a la Presidencia de la República. Estuvo en Pucallpa, Ucayali, en varias oportunidades, como dirigente y como funcionario, pero sobre todo como conductor de su partido político.

JAVIER MEDINA